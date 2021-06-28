亞冠｜傑志惜負丹恩奴域稱難盡興 盼爭入球再破紀錄 令後來者難追趕 (13:57)

丹恩奴域昨仗把握反擊機會右腳妙射破網，在38分鐘射入他歷來在亞冠的第38個入球，賽後獲亞洲足協官網及亞冠社交網發文恭賀。對於終於超越已退役的韓國名宿李同國，獨攬亞冠入球王紀錄，「黑山伊巴」稱感覺不錯，但球隊落敗難言盡興：「我已盡量掛上笑容，但始終輸了。我不能說我們值得取勝，但球隊奮力作戰，值得比賽果得到更多。」不過，他樂見完場後看到櫻花球員興奮地慶祝，而非神情輕鬆，證明傑志令對手踢得艱辛，會繼續爭分讓外界知道香港足球水平是比想像中高。

自2009年起12年來累積38個入球，丹恩稱能夠締造紀錄是難以置信，今屆兩仗已為傑志入兩球，他稱比2013年亞冠決賽，代表FC首爾惜負廣州恒大（現稱廣州隊）時兩度建功更難忘：「我來到（傑志）就是證明仍然可以比賽和入球，我現在做了第一，雖然不知道可維持多久，但我現在就是第一，還有4場希望可取得更多。」

同樣39歲的傑志左閘丹尼，大讚丹恩頂級：「他做到亞冠神射手並非巧合，在禁區內觸球就有90%機會入波。很榮幸可跟他做隊友，有他在陣，也令對手更尊重我們，因為一個犯錯就有機會給我們入球。」傑志主帥朱志光承認對賽果不太滿意，但欣賞球員拼盡：「上半場領先一球後，有數個機會未能拉開比數，下半場犯錯就反負，確實不夠集中。」

後備上陣的唐建文也對短時間內反勝為敗感「唔抵」：「在亞冠比賽，失去集中力一秒就會輸波，對球隊是好好的提醒。過程中對球員成長有很大幫助。」他亦相信近仗表現有助提高傑志於亞洲球隊間的地位：「我們給了很大壓力對手，讓其他亞洲國家也看到傑志原來一點也不容易應付。」傑志下仗為周三晚面對派出U22青年軍的廣州隊。

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