F1︱韋斯塔本摘今季第4站冠軍 咸美頓摘亞 總成績被勁敵拋離 (22:53)

「韋少」韋斯塔本在奧地利賽場排頭位起步，初段未受緊隨的咸美頓考驗。他雖然在尾段一度懷疑煞車系統出現問題，但在71圈全程穩佔領先位置，贏得今季個人第4個分站冠軍，亦是他F1生涯首次連贏兩站。力求總成績衛冕的咸美頓中段一度泄氣，反問車隊如何能拉近差距，最終只能摘亞，連續4站未捧起冠軍獎盃，只得最快圈速的1分作安慰獎，總成績由12分差距被拉開至落後18分。

而平治另一車手保達斯因練習賽出現意外，被罰後只能於第5位起步，但仍連過紅牛的佩雷斯等車手摘季，相隔3站終重登頒獎台，但平治在車隊總成績仍落後紅牛40分。

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