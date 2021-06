F1︱韋斯塔本摘今季第4站冠軍 咸美頓摘亞 總成績被勁敵拋離 (22:53)

「韋少」韋斯塔本在奧地利賽場排頭位起步,初段未受緊隨的咸美頓考驗。他雖然在尾段一度懷疑煞車系統出現問題,但在71圈全程穩佔領先位置,贏得今季個人第4個分站冠軍,亦是他F1生涯首次連贏兩站。力求總成績衛冕的咸美頓中段一度泄氣,反問車隊如何能拉近差距,最終只能摘亞,連續4站未捧起冠軍獎盃,只得最快圈速的1分作安慰獎,總成績由12分差距被拉開至落後18分。

而平治另一車手保達斯因練習賽出現意外,被罰後只能於第5位起步,但仍連過紅牛的佩雷斯等車手摘季,相隔3站終重登頒獎台,但平治在車隊總成績仍落後紅牛40分。

