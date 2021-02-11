東京奧運丨何詩蓓劍指100及200自決賽 密大教練今抵港助最後備戰 (19:40)

東奧游泳個人項目今「截標」，港隊男將何甄陶、女將何詩蓓及歐鎧淳已憑A標直入奧運，另有8人達B標，部分落實有份飛赴東京備戰接力賽。香港游泳總會今日舉行長池分齡賽期間，為11名泳手舉行記者會。

二度征奧的23歲星將何詩蓓，將在東奧出戰女子50、100及200米自由泳。上屆歷史性游入200米準決賽的她，相隔5年為自己訂下更高目標：「希望100和200米自由泳都能入決賽，過去數年累積很多比賽經驗，已習慣不停比賽和兼顧不同項目，希望能在奧運用到這些經驗。」何詩蓓自中學畢業負笈美國，以當地為訓練基地，過去一年留港避疫，教練只能隔空安排訓練計劃。雖然何詩蓓已畢業，但亦隨密大教練Rick Bishop訓練，他料在今日抵港，但未知到埗隔離安排。

何詩蓓亦助港隊取得3項女子接力賽入場券，她慶幸近數周再有隊友達標，符合資格出賽：「有隊友分擔是好事，她們有機會參與大賽，有助港隊發展。」接力參賽最低門檻為同一泳式及距離的B標，每項接力每隊有4個正選及2個後備名額，出賽前再決定人選；已達200米自由泳B標的小將何南慧，今再以55.95秒達100米自由泳B標。

今日長池賽亦是港將爭入東奧的最後機會，19歲男將卓銘浩於200米自由泳游出1分47.46秒的香港紀錄，距直入東奧差0.44秒，觸池後難掩失落。不過，世界泳聯將在確認各項的A標及外卡泳手後，再分配餘下名額，料本月底公布。已達4項B標的卓銘浩征奧未絕望，但他表示暫不多想，承認從沒試過破紀錄後如此失落，現在只能待世界泳聯公布，如今先放眼明年亞運。

另一男將林昭光於100米蝶泳游出53.40秒，將自己上周所創的香港紀錄推前0.23秒，兼達東奧B標。劉紹宇則在50米背泳游出26.00秒，打破塵封近6年的香港紀錄。

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