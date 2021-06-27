亞冠︱丹恩奴域獨佔亞冠入球王名銜 難阻傑志連失兩球反負櫻花 (23:56)

傑志上仗有39歲射手丹恩奴域追平亞冠入球紀錄，並以2：0擊敗泰超球隊泰港，今晚在泰國維持原班人馬出戰。首仗同樣贏廣州隊2：0的大阪櫻花，唯一變動是翼鋒由中島元彥任正選，與主將清武弘嗣支援主將阿當泰加特。櫻花半場較多前場控球，兩次長傳找到傑志左後防明顯空位，但泰加特等射門不中目標，其餘時間主要以禁區外猜傳為主。

傑志早段數次罰球攻勢無功而還，但38分鐘一次突擊即造就丹恩奴域射入歷史一腳。攻勢來自右翼衛羅梓駿邊線直傳，巴西籍外援中場基爾頓突破越位傳中。在安永佳拉散櫻花防線下，無人看管的丹恩奴域後上射地波，攻入個人亞冠第38球，超越已退役的韓籍名將李同國，獨佔亞冠歷代入球王名銜。安永佳完半場前亦有半單刀機會，惜在對手力逼下未能起腳，另一次混戰起腳亦乏力。門將保羅則擋出原川力的攻門，助傑志半場僅得25%控球下，爆冷領先1：0。

傑志易邊後面對櫻花壓逼，分別以唐建文及陳晉一入替羅梓駿及安永佳，試圖再加強防守。惟左閘丹尼69分鐘被坂元達裕扣過，保羅將傳中球拍出不遠，被泰加特補中。保羅兩分鐘後面對泰亞高的30碼遠射判斷有偏差，最終將球撲入網，傑志未能反撲，以1：2落敗，全失3分。

今屆亞冠東亞區除了5組首名球隊，F至J組3支最佳次名球隊亦會出線。傑志本周將對派青年軍出賽的廣州隊，而黃洋今仗一次阻截對方反擊下犯規領黃，周三晚一仗會停賽。東道主球隊泰港今晚以3：0擊敗廣州隊後，則追至與傑志同得3分。

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