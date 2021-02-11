東京奧運｜烏干達抵日成員染Delta變種 組委研收緊防疫 同機者或即時隔離 (18:08)

烏干達隊一行9人在本月19日抵達日本，其中一人入境時確診，前天證實帶有Delta變種病毒，同行8人抵埗時已獲准乘巴士進入大阪府，再於當地酒店隔離，其後再有一人證實確診。東奧組委主席橋本聖子日前表示，需要收緊入境防疫措施，共同社今日引述組委官員中村英正稱，運動員及代表團若遇同機有確診者，計劃修例改為全部即時送往隔離，但組委未公布細節及推行日期。大阪府知事在得知有代表團成員染變種病毒，已表示希望當局趕在開幕前汲取教訓。類似計劃在年初的澳洲網球公開賽曾使用，但招來多名球手批評。

而東京都自早前解除緊急事態後，新增確診人數繼續高企，昨日錄得534宗，較上周同期增加逾百宗。共同社稱，當地有商店未有遵守新指引，疫情反彈亦勢令政府受壓，或要再次收緊防疫安排。

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