環法意外｜一塊紙皮累逾50車手捲意外 車迷博上鏡惹禍 賽會表明訴諸法律 (16:17)

環法於昨晚展開首站賽事,車迷疫下獲准沿途為車手打氣,但開賽不久,突有一名車迷舉起紙皮,主車群前排無從躲避跌倒,後排數十車手如骨牌般倒下,幾乎輾過跌倒的車手,包括上屆總亞軍洛格歷。事件造成逾50名車手跌倒受傷,幸因屬起步階段車速較慢,大多是擦損等皮外傷。賽事於尾段高速下再現意外,英籍名將富美亦受傷,但檢查後並無骨折。賽會的醫療報告指兩次意外共造成最少21人需治理,佔車手總數(184人)逾一成,但未計算只擦損皮膚等輕傷的車手,最少4名車手不會出戰今日的第2站。

賽會其後在社交網表示,疫下能讓車迷再次沿途觀戰,為此感到欣慰,但促請打氣者尊重車手,勿為上鏡而犧牲車手安全。賽會副總監其後稱,正控告該名女車迷,希望藉此警惕小眾,勿因自私行為而影響車手及其他車迷。

此站終由快步車隊的阿拉菲臘比響頭炮,這名現任世界冠軍亦成為環法近20年來,首位東道主車手勝出首站。珍寶車隊則成為今站大輸家,事關以三巨頭出賽的他們,只有洛格歷能負傷追回主車群。去年總冠軍普加查所屬的阿聯酋航空隊、前冠軍謝連特湯馬士的英力士車隊等,亦各有關鍵副將受創,打亂他們未來3周部署。富美的意外亦令最少6名有力爭總成績的車手損失最少數分鐘時間,基本退出爭冠行列。

How not to watch a bike race! A crazy fan causes chaos on stage 1 of the Tour de France. pic.twitter.com/nydkPZWvXm — GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) June 26, 2021

🎬 Relive the tension and the emotion of a stage marked by crashes but also a magnificent performance from World Champ🇫🇷 @alafpolak1!

⏩ Here are the highlights from the first stage #TDF2021! pic.twitter.com/UxkFnfEmEP