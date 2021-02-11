歐國盃︱丹麥送威爾斯最大敗仗 艾歷臣為戰友自豪 巴利被問去向拂袖而去 (14:27)

丹麥正選前鋒尤素夫保臣因傷缺陣，令今屆只曾在對俄羅斯隊後備上陣的多爾貝治得以擔正，這名前年由阿積士加盟尼斯的前鋒先後於27和48分鐘，在其出身球會阿積士的的告魯夫球場建功，加上後衛米希利及前鋒巴夫韋迪，分別在88分鐘和補時階段「士哥」，向有中場哈利威爾遜在90分鐘領紅的威爾斯隊派4蛋，亦是後者出席1958年世界盃及近兩屆歐國盃決賽周以來，吞下的最大敗仗。

已安裝心臟起搏器的基斯甸艾歷臣正於丹麥休養，他賽後在Instagram分享了多爾貝治慶祝入球的照片，又稱「我們勇闖8強」，為國家隊打氣。教練賀文特說：「當艾歷臣當日暈倒後，一切都改變了。我為支持者的舉措感恩。我們需要愛和支持，它令我們多了一對翅膀。我欣賞我的球員，他們全是戰士。」丹麥的8強對手將是荷蘭隊或捷克隊，兩軍於香港時間周一凌晨交鋒。

至於威爾斯隊長加里夫巴利賽後表示，為慘敗極之失望，又稱隊友既沮喪又憤怒。當被問及個人國際賽生涯去向時，他不發一言下拂袖而去。暫代領隊柏治認為記者的提問太敏感，並護航道：「你昨天也問過這問題，正如巴利所說，他與所有隊友都很失望。為何他現在要回答自己未來的問題？」巴利今屆4次上陣食白果，只有兩次助攻。他在今屆賽前疑暗示會掛靴，更有報道稱他會轉向高爾夫球發展。

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