歐國盃︱丹麥送威爾斯最大敗仗 艾歷臣為戰友自豪 巴利被問去向拂袖而去 (14:27)

丹麥隊前鋒多爾貝治今晨（27日）在歐洲國家盃首次掛帥即梅開二度，助球隊在16強賽以4：0淘汰上屆躋身4強的威爾斯隊，自2004年一屆比賽後再入8強。兩周前在分組賽首戰暈倒球場的丹麥隊中場基斯甸艾歷臣，賽後在社交網站寫上「我們勇闖8強」以示支持。威爾斯隊長加里夫巴利在球隊吞下隊史在國際大賽決賽周最大敗仗後，被問及個人未來的國際賽去向時拂袖而去。
丹麥正選前鋒尤素夫保臣因傷缺陣，令今屆只曾在對俄羅斯隊後備上陣的多爾貝治得以擔正，這名前年由阿積士加盟尼斯的前鋒先後於27和48分鐘，在其出身球會阿積士的的告魯夫球場建功，加上後衛米希利及前鋒巴夫韋迪，分別在88分鐘和補時階段「士哥」，向有中場哈利威爾遜在90分鐘領紅的威爾斯隊派4蛋，亦是後者出席1958年世界盃及近兩屆歐國盃決賽周以來，吞下的最大敗仗。
已安裝心臟起搏器的基斯甸艾歷臣正於丹麥休養，他賽後在Instagram分享了多爾貝治慶祝入球的照片，又稱「我們勇闖8強」，為國家隊打氣。教練賀文特說：「當艾歷臣當日暈倒後，一切都改變了。我為支持者的舉措感恩。我們需要愛和支持，它令我們多了一對翅膀。我欣賞我的球員，他們全是戰士。」丹麥的8強對手將是荷蘭隊或捷克隊，兩軍於香港時間周一凌晨交鋒。
至於威爾斯隊長加里夫巴利賽後表示，為慘敗極之失望，又稱隊友既沮喪又憤怒。當被問及個人國際賽生涯去向時，他不發一言下拂袖而去。暫代領隊柏治認為記者的提問太敏感，並護航道：「你昨天也問過這問題，正如巴利所說，他與所有隊友都很失望。為何他現在要回答自己未來的問題？」巴利今屆4次上陣食白果，只有兩次助攻。他在今屆賽前疑暗示會掛靴，更有報道稱他會轉向高爾夫球發展。
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