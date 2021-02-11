歐國盃︱意大利加時挫奧地利闖8強 31仗不敗改寫82年隊史 續追連勝紀錄 (12:45)

意大利隊上半場採取主動卻夥粒無收，導致下半場體能下降，被奧地利隊搶得更多攻勢。文仙尼先於67分鐘換入中場馬迪奧比辛拿及文路爾盧卡迪利，後在84分鐘調入前鋒費達歷高基艾沙和比洛迪，但只能與對手互交白卷，需加時作賽，結果憑基艾沙及比辛拿在95和105分鐘建殊功，以2：1淘汰由鋒將沙沙卡拉積錫在114分鐘破蛋的奧地利隊。

意軍連續不敗場數增至31場，打破前帥保素在1939年締造的30場隊史紀錄，暫落後紀錄保持者西班牙隊和巴西隊4場；12連勝只少紀錄保持者西班牙隊兩場。此外，今仗是意軍近12仗共1168分鐘首個失球，他們上次被破門是在去年10月中，在歐洲國家聯賽主場與荷蘭隊打和1：1。

文仙尼說：「奧地利隊一如所料可令你不得好過，或者他們會比己隊的8強對手更難應付。」意軍將與明晨比利時隊對葡萄牙隊的勝方爭入4強，比賽日期是周六凌晨。他又指出若麾下上半場能把握入球機會，便可避過加時比賽，但亦稱讚球員「思想正確，能解決難題。我為隊員即使疲憊，仍全力以赴而感到欣慰」。

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