亞協J組｜港超雙雄皆奏捷 理文開賽11分鐘連入3球大勝 提早首名晉級 (22:11)

理文在周二首輪1：0擊敗東方龍獅，今晚在其港超主場的將軍澳運動場迎戰首輪皆勝的臺南市FC，合演J組榜首戰，雨戰中舉行下有2107人入場，開賽僅11分鐘內已連入3球，先是後衛荷西安祖於6分鐘接應左路罰球頭槌破網，中場亞哥斯達在10分鐘於右路殺入禁區再下一城，加上韓援金承龍於1分鐘後在禁區補射得手，遙遙領先3球，加上尾段雙方各入一球，最終大勝4：1。

同組另一場，東方龍獅縱有射手艾華頓於30分鐘傷出，但憑李嘉耀於55分鐘接應黃威後腳妙傳一箭定江山，於香港大球場1004名觀眾入場觀戰下，以1：0小勝220體育會，主帥盧比度取得領軍首勝兼在今屆亞協打開勝利之門。

理文賽後兩戰全勝獲6分，由於已擊敗緊隨得3分的臺南市FC及東方龍獅，在較佳對賽成績下提早一輪鎖定首名出線，獲得出戰暫定9月底舉行的亞協東南亞跨區4強賽事。

亞協J組最後一輪兩仗於下周二晚上8時於將軍澳場及香港大球場同時舉行，理文對220爭3戰全勝，東方則鬥臺南市爭次名完賽。

理文主帥陳曉明賽後表示，雖會爭取全勝完賽，但球員4天踢兩仗會有疲態，最後一仗該會輪換給較多未曾在亞協落場的球員上陣，並說：「多謝理文給機會我帶領球隊再次參與亞協盃，也很驕傲可以為理文創造歷史。球會歷史不長，現在循序漸進，當然中間有時做得不好甚至受到批評，但最緊要知道初心是什麼，今天看到有很多本地球員或港隊代表出來，這是非常正面的。」

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