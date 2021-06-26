亞冠盃｜傑志乘勢爭3年後再勝日職隊 丹恩重遇前隊友 三大射手比拼  (17:11)

港超冠軍傑志在亞冠盃J組首仗打響頭炮製造驚喜，緊接將於明晚（27日）在泰國乘勢大戰強陣出征的日職球隊大阪櫻花，爭取事隔3年再次擊敗日職隊。「家有一老，如有一寶」，傑志有亞冠史上神射手丹恩奴域，櫻花也有日職歷來入球王大久保嘉人，兩名39歲老將生涯尾聲在亞洲賽續為入球奮戰。而「黑山伊巴」亦有機會遇上前隊友、跟櫻花射手阿當泰加特同場較量。
泰港vs.廣州隊 / 大阪櫻花vs.傑志 now633台周日下午18：00 / 晚上22：00直播
傑志在亞冠J組首仗旗開得勝，在雨戰以2：0淨勝有半個主場之利的泰超季軍泰港，39歲黑山籍中鋒丹恩奴域射入奠勝一球後，在亞冠累積37個入球，與已掛靴的韓國名將李同國並列成為亞冠史上入球最多球員，尚有5場分組賽，這名應屆香港足球先生有望再爭「士哥」獨攬紀錄。
上季日職殿軍大阪櫻花陣中，亦有一名39歲老將射手，就是大久保嘉人。這名日本前國腳於2013至15年連續3季榮獲日職神射手，今季時隔15年重返母會櫻花，開季5場入5球老而彌堅，累積190球是日職史上入球最多球員。本月初度過39歲生日的他，上月初因傷缺陣逾三周後復出上陣3場，包括上場亞冠2：0輕取廣州隊於59分鐘後備入替。
此外，櫻花陣中還有今季加盟的澳洲籍前鋒阿當泰加特，曾各奪得一次澳職及韓職神射手，他與丹恩奴域及傑志後衛朴俊炯，曾在韓職球隊水原藍翼做過一季隊友，互有關注彼此的社交網，3人有望今仗場上相遇。上仗首在亞冠上陣的朴俊炯表示，泰加特踢法聰明，是知道如何把握機會攻門的「雙槍將」，與丹恩奴域同樣具質素：「當年在操練我常有機會防守他，知道他的踢法和如何走位，的確是很難看管，也許我可能要用不同方法阻止他，而且要更集中。」
主教練朱志光稱，球隊士氣不錯，但球隊不會再回味首場勝仗，會拋諸腦後，並會留意球員雨戰後體能消耗程度，但料分組賽第二仗不會作太多輪換。他點名提及，需提防櫻花新晉日本國腳坂元達裕的右路側擊，盤扭能力強，還有中場原川力處理的死球攻勢。
傑志在3年前亞冠在主場憑鄭展龍的絕殺入球，以1：0擊敗日職球隊柏雷素爾，取得香港球會在亞冠歷來首勝。當年陣中的烏拉圭隊名宿科蘭，先後效力過櫻花及傑志，如今兩隊碰頭，且看「藍鳥」能否再在日職隊身上取得甜頭。
兩隊射手比拼：
丹恩奴域（傑志39歲黑山籍中鋒）
亞冠史上入球最多球員（37球）、3次韓職神射手、1次韓職MVP
今季港超14場入17球
大久保嘉人（大阪櫻花39歲日本籍前鋒）
3次日職神射手（2013-15年）、日職入球最多球員（190球）
今季日職14場入5球
阿當泰加特（大阪櫻花28歲澳洲籍前鋒）
2019年韓職神射手（20球）、2013/14年澳職神射手（16球）
今季日職3場入0球
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