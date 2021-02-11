東京奧運丨法拉19秒之差無緣四度征奧 認前景未明 月初稱今夏告別田徑場 (12:56)

東奧田徑項目資格下周二（29日）截止，法拉本月初於另一場達標賽失利後，當地時間昨日展開的英國錦標賽，特地增設10000米跑邀請賽，惟法拉僅跑出27分47.04秒，未達27分28.00秒的東奧標準。東奧10000米跑設27個名額，至今已有逾27人達標，世界田聯不會按世界排名再發放入場券，意味作為2012及2016年此項冠軍的法拉，奧運三連霸美夢提早結束。

法拉賽後感謝觀眾打氣，但難掩失落：「不知道我能想什麼，或再計劃什麼。我已有一個精彩生涯，很幸運曾獲這麼多獎牌。若已無法和頂尖跑手競爭，為何還要費心？」他本月初曾表示，今夏再奪奧運金牌後將告別田徑場。

法拉在5000米及10000米跑共奪6面世界賽金牌，2008年首戰奧運，其後兩屆包辦此兩項金牌，2017年起轉戰馬拉松，2019年底宣布回歸爭取四度征奧。他本月初出戰一項奧運達標賽，於10000米跑以27秒50.64秒屆居第8，為10年來首場敗仗。

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