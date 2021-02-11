香港足總｜伍健偕康寶駒選董事全敗 貝鈞奇否認派系之爭 稱會分析不滿聲音 (21:50)

足總主席貝鈞奇表示有別以往，今次換屆選舉競爭激烈，希望新班子新氣象，推動足運發展及整理管治架構團結一致：「希望不要內部爭拗，很多人覺得是兩派之爭，這並不理想，歸根究底要團結做好足運。」他透露日內將有新任管治機構總監上任，新任董事將於下周五早上宣誓及開會。

香港足總5個董事席位任期今屆屆滿，分別有4名及6名參選人，競逐2名「與球會有聯繫的董事」及3名「與球會無聯繫的董事」，任期4年至2025年，今晚於香港公開大學大樓舉行換屆選舉，有52個足總球會會員代表出席投票。

傑志會長伍健及足總前主席康寶駒，聯同天水圍飛馬主席譚秉智、標準流浪會長莫耀強之子莫文韜及律師鄧澍焙，共5人聯合參選，早前開記者會時，有5間港超球會派代表出席支持。不過，代表九龍城區的王紹基及晉峰會長黃俊雄各得32票，擊敗21票的伍健及19票的譚秉智，當選與球會有聯繫的董事。王紹基是九龍社團聯會副會長，以及香港再出發大聯盟共同發起人。

至於3個與球會無聯繫董事，由胡偉民、陳曉峰及競逐連任的曾王琬琪，分別得到34、32及30票當選，擊敗21票的康寶駒、20票的莫文韜及19票的鄧澍焙。胡偉民為康文署前助理署長及2009年東亞運動會行政總裁，陳曉峰則是港區全國人大代表、自由黨黨員及香港律師會理事。曾王琬琪上屆以傑志體育會榮譽顧問身分獲傑志提名，今屆改由東昇提名、公民和議出選。

貝鈞奇承認，過去球圈對足總有很多不滿，會認真探討分析，主動提及今次多名參選者，於《鳳凰計劃》時在足總主政，「但今次（選舉）結果有目共睹，香港職業足球為何今時今日仍未搞得起？2008年之前，足總曾被報章社論批評霸着茅坑不拉屎、無能腐敗，最終很多董事退位讓賢，新一批董事認為可搞職業足球，找到很多商業贊助，結果沒有什麼成就，反而我上任主席第二年，就要到立法會為《鳳凰計劃》解畫。花了很多公帑，為何內部架構管治還是這麼差？是否與現來參選的過去董事有關？過去很多外國請回來的教練，因易與董事產生矛盾而被轉換，大家要看這些管治問題何在。」

當選球會有聯繫董事黃俊雄稱，希望做好青訓梯隊系統發展及五人賽職業化，亦盼董事局加強透明度：「香港其實有很多球迷，我希望讓大家知道足總做緊什麼，透明度高點，這很緊要。」

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