東京奧運︱22歲賽艇少女洪詠甄首征奧 借《幽靈公主》自勉突破自己 (18:44)

洪詠甄將出戰東奧女子單人雙槳艇，下月中出征東京前，今偕教練團會見傳媒。染了一頭紫色長髮的洪詠甄顯得相當緊張。曾出戰亞運同一項目的她笑稱，只是未習慣面對記者，但已適應單獨比賽。她作為港隊今屆唯一賽艇代表，由最初計劃伙拍已退役的師姐李嘉文出戰雙人雙槳項目，變成教練口中「Plan B」的單人艇，表示未敢以獎牌為目標，只視此最高舞台為重要考核：「希望每一場都做到最好，爭取最高名次，證明自己在世界級賽事可達到什麼位置。」

然而首戰奧運難免有壓力，洪詠甄分享靠宮崎駿動畫的音樂放鬆心情，又會翻看《幽靈公主》電影，笑言和當中主角的鬥志甚有共鳴。總教練白勵稱洪詠甄仍年輕，東奧將是其踏腳石，用作備戰明年亞運和2024年巴黎奧運。洪詠甄由初次接觸賽艇至今僅5年，白勵形容愛徒先天條件出眾，如「天生擁有一副法拉利引擎」，但衝刺能力和戰術運用有待磨練。

賽艇隊將在下月17日出發東京，23日出戰首場賽事。白勵表示，慶幸早前出戰外圍賽時曾「踩場」，亦已提早經歷東奧檢疫程序，相信到時適應不成問題。

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