東京奧運｜烏干達抵日教練染Delta 官員急研對策防播毒 (17:33)

烏干達代表團上周六抵達日本，備戰下月23日揭幕的東京奧運，但其中一人在機場確診新冠病毒，昨日再確認有一名成員染疫。丸川珠代今日出席記者會時，證實首名確診者驗出Delta變種病毒，但未透露該人是運動員抑或教練，路透社則報道染變種病毒者為教練；她表示會與相關部門研究下一步行動。

早於烏干達代表團成員確診當天，日媒已表示染疫者完成接種疫苗，出發前病毒檢測亦呈陰性，但與確診者同行的其他烏干達隊成員，當天已乘巴士進入泉佐野市。Delta變異株病毒傳染力強，但大阪府知事吉村洋文稱，染疫者未有與外界接觸，其餘烏干達隊成員及同行3名日本政府人員，均被列為密切接觸者，需要隔離。他又稱，在東奧揭幕之前，要從今次事件汲取經驗。

另外，宮內廳長官西村泰彥昨日表示，天皇德仁擔憂東奧會令國內疫情反彈，但首相菅義偉回應稱，這只是西村的個人看法，但他未確認日皇會否出席東奧開幕禮。

其他報道：NBA｜太陽遭快艇追近場數 CP3仍為染疫復出感恩 盼重拾手感（附精華）

其他報道：亞冠J組｜丹恩奴域助傑志奠勝 喜見港球會非陪跑 信可獨攬亞冠入球紀錄

其他報道：東奧倒數1月 港將的第一次...

其他報道：未婚夫越洋開解 李海恩走出低谷圓夢

其他報道：東京奧運｜組委落實觀眾上限1萬人 倘爆疫或改閉門

其他報道：東京奧運｜東奧一個月後開幕 選手村開放讓傳媒參觀【短片】

其他報道：東京奧運｜何詩蓓推前100自港績 逼近亞洲紀錄 何甄陶50自距入奧僅0.02秒

其他報道：東京奧運｜方胤選拔賽膺亞洲第一 奪公開水域入場券 港男將第一人

其他報道：東京奧運｜七欖港將雙線衝奧失敗 女隊力戰不敵法國 差一步未寫歷史

其他報道：東京奧運｜風帆港隊科研造就「主場之利」 陳晞文最後探戈 先衝牌後成婚