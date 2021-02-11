亞冠J組｜丹恩奴域助傑志奠勝 喜見港球會非陪跑  信可獨攬亞冠入球紀錄 (12:39)

傑志今仗雨戰控球率只得27.1%，但6次射門3次中龍攻門就斬獲兩球，先由後衛羅拔圖在罰球攻勢補射建功，丹恩奴域於78分鐘把握一次反擊機會熨射得手，為「藍鳥」鎖定勝局。

「黑山伊巴」出發前在本報訪問時表示，相信傑志可在今屆亞冠帶來驚喜，亦期望協助改善香港球會在亞洲足球形象。如今首仗已兌現這番說話，他賽後表示，受大雨影響球隊初段有點迷失，幸而對手錯過數球良機，球隊站穩陣腳後踢得聰明：「賽前很多人視傑志為局外人，但賽果證明香港足球的水平，比大家想像更高，今仗感覺完美。」

丹恩奴域當日加盟傑志時表明最大原因是希望出戰亞冠，刷新亞冠入球王紀錄，他今仗射入歷來在亞冠第37個入球後，如願追平去年底掛靴的韓職名將李同國，並列亞冠入球最多球員。他自信入球接踵而來，可望獨攬亞冠入球王紀錄：「還有5場比賽，我有信心入球還會繼續來，也是我的職責。」

傑志主教練朱志光承認，獲勝是有幸運成分，但離晉級目標仍言之尚早：「比賽初段兩次大意幾乎失球，反而令球隊防守更集中。賽果是令人高興，但只是第一步，尚有5場比賽，緊接球員有機會累積兩黃停賽，頻密賽程輪換都是問題。」

傑志在3年前首戰鬥亞冠，在香港大球場憑小將鄭展龍妙射以1：0絕殺日職球隊柏雷素爾，取得傑志兼香港球會在亞冠史上首場勝仗，如今取得第二勝，隊長黃洋自責早前為港足出戰3場世界盃外圍賽均敗，現盼在亞冠為香港球迷帶來補償：「香港隊3場未能取分，作為球員有責任，回到球會希望踢出更好睇的比賽，代表香港球會搶分，每場也對香港足球長遠發展有很大幫助。」

傑志下周日（27日）出戰次輪，面對同樣首戰全取3分的日職球隊大阪櫻花，合演J組榜首戰，賽果對出線形勢相當關鍵。

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