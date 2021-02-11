亞冠J組｜丹恩奴域平李同國入球紀錄 傑志兩球挫泰港 港球會史上第2勝 (23:52)

近兩季港超盟主傑志繼2018年後再戰亞冠分組賽， 將於16日內踢6仗，首戰在武里南體育場「作客」 面對有半個主場之利的泰港，正選陣容踢4-5-1陣式，由兩名港 腳安永佳及羅梓駿支援應屆香港足球先生丹恩奴域攻堅， 隊長黃洋復任正選，與前西甲兵巴爾拿鎮守中場。泰港盡派4名外援 ，包括西班牙籍鋒將沙治奧蘇亞雷斯、 韓籍35歲中場高瑟基及馬達加斯加國腳約翰巴治奧。

賽事於大雨中閉門舉行，現場消息稱期間多次閃電，泰超雖早於 3月底已完季，但泰港迅即適應雨戰搶攻，傑志開賽7分鐘內兩度幾 乎失守，先是2分鐘門將保羅在門前橫傳被地面雨水減弱力度，被約 翰巴治奧截得皮球撞射但中楣，然後泰港在7分鐘一次直射罰球再中 楣。

丹恩奴域在15分鐘未有供應下鮮有觸球，直至22分鐘終為傑志取 得首個攻門，接應傳中頭槌迎頂，但被對方門將接實。傑志受雨戰 地面濕滑影響，中後場有較多傳球失誤，不時禁區附近犯規輸罰球， 及後踏穩陣腳，受壓下於36分鐘帶來驚喜， 傑志在右路博得罰球由中場基爾頓傳中， 中堅艾里奧搶點成功飛身迎頂中柱彈出， 另一入籍守將羅拔圖隨即以左腳掃把腳補射入網，為「藍鳥」 先開紀錄，攻入季中加盟後第2個入球。傑志4分鐘後再有機會， 黃洋右路傳中， 泰港的西班牙籍中堅路切拿僅快丹恩奴域一步頂出界， 傑志上半場控球率僅33%下領先1：0。

換邊後雨勢減弱， 落後的泰港續搶攻，53分鐘一次攻勢， 今場表現欠穩的保羅甩手，令門前混戰險象環生， 1分鐘後的角球攻勢頭槌僅高出。傑志領先下續穩守突擊，基爾頓亦 曾走上禁區頂射門但高出。泰港及後連番攻門無功而還，藍鳥換入港 足右閘唐建文加強防守，結果78分鐘反擊再下一城， 基爾頓再交傳中助攻，造就丹恩奴域撞射得手，鎖定2 ： 0勝局完場 。 這名39歲黑山籍中鋒以37球追平韓國名將李同國的亞冠入球王 紀錄，傑志亦取得隊史亞冠第2場勝仗，以及亞冠作客首勝。

同組另一場，日職球隊大阪櫻花強陣出擊，全場佔優取得71%控球率，22次射門有6次中龍，最終憑上下半場兩次角球頭槌破網，以2：0輕取全派U22青年軍出戰的中超球隊廣州隊，後者今次出征由35歲助教劉智宇領軍，球隊只得2次射門未中龍。第二輪賽事於3日後下周日舉行，傑志將鬥同樣全取3分的大阪櫻花。

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