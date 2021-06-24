美洲盃｜球證間接「助攻」被譏第12人 森巴兵反勝哥倫比亞首名出線 (19:07)

巴西隊賽前已晉級8強，此役卻於10分鐘被哥倫比亞隊中場路易斯迪亞斯射入倒掛波，今屆首次失守。主隊其後加強攻勢但忘帶射門鞋，由下半場開始至77分鐘共有5個調動，卻在78分鐘意外扳平。當時前鋒尼馬直線傳球省中球證比坦拿，令皮球彈後向巴西隊，再傳至左路的雷蘭洛迪，他傳中予鋒將羅拔圖法明奴頂入。

事後哥軍球員向比坦拿激烈投訴，但在這名球證通過耳機與視像裁判（VAR）溝通數分鐘後，最終維持入球原判。及至補時10分鐘，尼馬開角球予中場卡斯米路頂成2：1完場。巴西隊賽後3戰3勝得9分，領前以4戰續得4分排次席的哥軍。

比坦拿曾執法2018年世界盃決賽，他賽後除被球迷揶揄協助巴西隊外，效力祖雲達斯的哥軍翼鋒古達度亦說：「很遺憾，我們全力對抗世上其中一支最佳球隊時，卻因這樣的判決而敗陣。一個擁有如此豐富國際比賽經驗的球證，卻犯下一個錯誤，影響了比賽。」教練魯達稱，哥軍首個失球是源自球證令球員分心。

根據南美足協規例，比賽期間，當皮球觸及裁判組成員，而皮球又留在比賽場地上，並有球隊開始進攻，或皮球直接進入球門，或控球的球隊改變，這樣比賽應暫停和重新開始。

另外，同組的厄瓜多爾隊上半場領前兩球下，下半場初段兩度失守，被秘魯隊逼和2：2，後者賽後與多踢1場的哥軍同分，厄軍及包尾的委內瑞拉隊同得兩分。

其他報道：東京奧運｜日皇關注東奧或致疫情反彈 日媒憂第五波開幕期間來襲

其他報道：歐國盃丨歐足協稱政治中立禁彩虹燈 球迷闖草地抗議匈國新政 巴塞祖雲會徽表態