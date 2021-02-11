歐國盃丨歐足協稱政治中立禁彩虹燈 球迷闖草地抗議匈國新政 巴塞祖雲會徽表態 (15:01)

今晨賽前奏匈牙利國歌時，一名身穿德國隊球衣的男子手持彩虹旗，闖入草地示威，隨後被工作人員制服，亦有團體於場外鼓勵球迷帶同彩虹旗入場。事源匈牙利國會近日通過打擊戀童癖的法案，包括禁止向未成年者描述同性戀或變性內容，被指歧視性小眾，遭德國等十多個歐盟成員國譴責，匈國總理歐爾班原定今仗入場，最終取消行程。

賽事在安聯球場上演前，慕尼黑市長曾申請在球場亮起彩虹燈，但被歐洲足協阻止以政治中立為由阻止，反建議球場下周才亮彩虹燈。慕尼黑市長批評歐洲足協「可恥」，歐洲足協其後澄清反對任何形式的歧視，並在官網的會徽添上彩虹旗元素。歐洲足協又解釋，彩虹旗雖不含政治意味，但彩虹燈是針對匈牙利國會的法案，因此屬政治行動。

多家球會以行動聲援慕尼黑市長，法蘭克福、科隆、禾夫斯堡等德甲球隊，於今晨歐國盃期間在各自主場亮起彩虹燈；西甲勁旅巴塞隆拿及意甲豪門祖雲達斯，亦在Twitter發布添上彩虹背景的會徽。

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