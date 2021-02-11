歐國盃丨C朗並列國際賽入球王  葡法德齊出線  西班牙平歐國盃最大勝仗（附16強賽程） (11:05)

衛冕的葡萄牙隊於死亡F組尾輪惡鬥世界盃冠軍法國隊，球星基斯坦奴朗拿度（C朗）連入兩個罰球，追平伊朗隊名宿戴伊的109 球，並列國際賽歷史入球王，獨佔紀錄只是時間問題；C朗亦成首個歐洲球員，於世界盃及歐國盃累計入20球。為法軍包辦兩球的賓施馬，則打破名宿施丹的紀錄，成隊史最年長球員在大賽單場入兩球。

兩軍終賽和2：2，法國隊以5分居F組首名，在迪甘斯麾下4屆國際大賽均首名出線；葡萄牙隊3仗得4分，對賽成績不及同分的德國隊，只憑最佳第3名出線。而德軍完場前7分鐘才扳平，以2：2逼和匈牙利隊，取得F組次名，惟16強須作客英格蘭隊。

E組方面，「狂牛軍團」雖有艾華路莫拉達宴客，但藉斯洛伐克隊兩個烏龍球，包括門將杜巴夫卡打排球般將皮球「扣殺」入自己龍門，西班牙隊終大勝5：0，追平歐國盃史上最大勝仗，以次名晉16強，亦令A組的瑞士隊以1個得失球優勢，驚險拿下最佳第3名最後一席。而E組首名由瑞典隊奪得，下半場補時4分鐘遭絕殺的波蘭隊墊底出局。

歐國盃16強賽程（香港時間）

6月27日

威爾斯vs.丹麥

意大利vs.奧地利

6月28日

荷蘭vs.捷克

比利時vs.葡萄牙

6月29日

克羅地亞vs.西班牙

法國vs.瑞士

6月30日

英格蘭VS德國

瑞典vs.烏克蘭

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