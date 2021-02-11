歐國盃｜法國大戰葡萄牙　迪甘斯慎防C朗　安歷基：西班牙若開齋，好事自然來 (22:56)

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法國隊暫於歐國盃F組以兩戰得4分領前，隨後是3分的德國隊和葡萄牙隊，匈牙利隊則以1分包尾，因此後三者均有晉級16強的機會，而C朗過去兩仗獨取3球，令法國隊教練迪甘斯忌憚不已：「眾所周知，葡萄牙隊極倚重C朗的入球能力，是他們先前兩輪比賽的關鍵人物。我們必須試圖減低他的影響力。」隊長門將洛里斯也說：「面對葡萄牙隊總是一項挑戰，而且他們仍未出線。」

法國隊去屆歐國盃決賽主場不敵葡軍，但同時要留意的是，C朗六碰法國隊全「食白果」。C朗的隊友中堅比比說：「縱使己隊上場負德國隊表現欠佳，但足球的好處就是讓你有機會以另一場比賽回應。我們此役只能靠自己。」此外，上仗打和匈牙利隊期間，傷出的24歲法國隊翼鋒奧士文尼迪比利，證實右膝二頭肌腱移位，須施手術和缺陣數月，意味將無緣下季初為巴塞隆拿披甲。同組德國隊迎戰匈牙利方面，攻擊手湯馬士梅拿及中場根度簡因傷上陣成疑，據報左翼利萊辛尼及中場哥列斯卡可能擔正。

至於E組西班牙隊之前兩仗贏形勢下，最終只能與瑞典隊及波蘭隊言和，現少瑞典隊和斯洛伐克隊兩分和1分，但主帥安歷基仍然樂觀：「我們就像一瓶即將開瓶的香檳。我相信一旦全取3分，最好的狀態便會回來。」染疫後康復的隊長布斯基斯此役勢首次上陣，坐鎮中場。同日另一場E組比賽是已篤定晉級的瑞典隊在中立場對波蘭隊。

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