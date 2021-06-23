亞協盃︱理文藉葉鴻輝失誤 1球挫東方龍獅贏「香港打吡」 J組響頭炮 (21:58)

亞協盃J組延期一個月後於今日開鑼，賽事在香港嚴謹防疫措施下開賽，除了參賽球員需進駐酒店「泡泡隔離」，比賽場地縱開放75%觀眾席，惟以防疫衛生為由，不開放底層觀眾席，龍門後位置不設傳媒拍攝區，傳媒只能在指定看台區域拍攝。

東方以殘陣出戰亞協盃，盧比度任主教練領軍首仗。外援艾華頓及隊長梁振邦先列後備，以林恩許客串前鋒，年青球員王力威及奧利華均獲落場機會；陣容完整的理文在上半場佔盡優勢，並在26分鐘藉中場亞哥斯達在禁區截得葉鴻輝的傳球失誤，傳予基華尼頓射入空門，領先1：0。東方完半場在王力威近門頂斜下未能扳平良機。

換邊後初段雙方各有入球黃金機會，亞哥斯達先後兩次攻門一射一頂均中柱，其拍檔基華尼頓亦有一次起腳僅柱邊；東方則有黃威門前頭槌僅柱邊出界。最終理文在這場雨戰以1：0小勝東方。

理文主教練陳曉明表示，雖球隊能夠早段打開紀錄，但承認今仗表現水準以下，部分球員有一個月沒比賽，加上代表港足的球員歸隊後需時恢復等：「當然受到東方陣容改變，大家對理文期望都好大，但我們都要抱虛心態度逐場踢，亦知道緊接對臺南市是不容易踢。」10年前曾帶領天水圍飛馬出戰亞協盃，今為理文出戰隊史首場亞洲賽，陳曉明稱無論賽果如何，對理文都是歷史意義：「我所有事都不喜歡回望，當時的我不同現在的我，人腳亦不同，賽事面對情况很不同，所以不能比較，我會抱着今次參賽是新的體驗。」

東方主帥盧比度表示，球隊雖有犯錯，但欣喜年輕球員表現，會逐場應戰，準備下仗對蒙古球隊，並透露艾華頓仍未完全康復而先列後備。

較早前舉行的J組揭幕戰，臺南市FC憑陳瑞杰梅開二度，在將軍澳運動場雨戰以3：0大勝蒙古的220體育會，賽事僅得183人入場。臺南市與理文賽後同得3分，前者以較多入球暫居首，兩隊周六晚上8時於將軍澳球場對壘，東方則在下午4時在香港大球場對220體育會。

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