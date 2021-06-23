亞冠盃｜傑志事隔3年再戰 將帥期盼有突破 安永佳：沒什麼可輸 (20:07)

傑志vs.泰港 now633台 周四晚上22：00直播

今屆亞冠分組賽在疫情下採取賽會制，東亞區5組有3組均在泰國閉門上演，包括傑志身在的J組，將要16日內踢6仗，即平均3日踢一仗，首戰將於明晚10時在武里南體育場「作客」近3季泰超季軍泰港。

傑志事隔3年再戰亞冠，21人大軍餘下當年7名成員，包括隊長黃洋、丹尼、艾里奧、唐建文、郭劍橋、艾力士，以及攻力奠勝一球為香港球隊首取亞冠勝仗的鄭展龍。傑志在2018年一屆6場分組賽1勝5負，主教練朱志光期望今屆表現較上次進步：「無論對手如何，有機會的話就要爭出線，今屆分組賽需短時間內踢6場賽事，每場比賽相隔時間短，但我首兩場不會有保留，留待較後賽事才考慮輪換。」他補充，雖當地日間天氣炎熱，但夜間溫差大，故賽事在晚上舉行不會有太大影響，但指需留意泰超球隊行軍速度：「泰超球員擅長利用邊線空位製造突破，我一直有收集泰港的泰超比賽片段，雖然泰超已完季數月，但球員踢法是不會改變。」

39歲球星丹恩奴域季中加盟傑志，加盟最大原因就是為了出戰亞冠，他在這項賽事已累積36球，只差兩球便能超越韓國名將李同國的亞冠史上神射手紀錄。不過朱志光稱，不希望對方專注破紀錄而影響球隊部署：「球隊要按照不同對手做不同部署，不能只是協助他破紀錄，而在比賽做了些愚蠢事。」

傑志同組對手除了泰港、還有中超的廣州隊及日職的大阪櫻花，縱廣州隊只派U22青年軍出賽，但黃洋強調對手實力仍在，傑志首要還是先做好整體防守紀律：「我們有神射手丹恩奴域在陣，先做好防守的話，那就一定有入球機會。」黃洋等7名傑志港將，本月初代表港足遠赴巴林出戰3場世界盃亞洲區外圍賽。今季在港超上陣不多的黃洋稱，3仗對西亞國家隊的比賽水平相當高，對提升狀態及適應高水準比賽節奏有很大幫助。另一守將唐建文也稱，上陣兩場世盃外後，身體已習慣高強度對抗及速率快的比賽，有信心迎接亞冠賽事。

至於兩名「藍鳥」年輕港腳將首戰亞冠，前鋒安永佳稱，已急不及待落場測試自己實力：「傑志在亞冠是被看低一隊，沒有什麼可輸，球隊會盡力爭取好成績返港，回饋球迷支持。」18歲的陳晉一盼汲取3場世盃外落場經驗後，提升在亞冠表現：「亞冠是亞洲最高級別球會賽，級數等同歐聯，對自己是一大挑戰。球隊也想證明今次亞冠不只是參賽，而是有力與其他球隊競爭。」

泰港今屆首度參加亞冠分組賽，雖泰超早於3月底完季，惟陣中有6名泰國國腳，西班牙籍外援中場沙治奧蘇亞雷斯自2017年加盟以來，有兩季成為隊中神射手，還有35歲韓籍前鋒高瑟基，以及馬達加斯加國腳約翰巴治奧，攻力不容忽視。同組另一場，大阪櫻花以完整陣容出擊，明晚6時面對30人大軍全屬U22青年軍球員的廣州隊，球隊平均年齡僅19.2歲。

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