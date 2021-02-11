NBA季後賽｜艾頓完場前0.7秒「拆你屋」入樽  領太陽1分險勝快艇 (16:50)

太陽是役續有主將「CP3」基斯保羅因防疫原因缺陣，但頂替他擔正的控衛卡馬隆柏尼成為奇兵，今仗24投12中，取下個人生涯新高的29分兼交出9次助攻，而上仗獨取40分的戴雲布克卡被快艇的比維利嚴守下僅得20分，並曾在第3節被對方以頭撞擊而「爆鼻」，一度需離場治理。

雙方拉鋸至末段，尚餘約兩分鐘拉開6分的太陽，被保羅佐治連取7分下反超，至完場前9.3秒，布克卡控球失誤被比維利博得控球權，太陽在落後1分下採取犯規戰術，惟是役攻入26的快艇球星保羅佐治，在關鍵時刻兩罰不中，太陽其後雖有波吉斯射失3分，但在僅餘0.9秒下獲得界外球，艾頓藉布克卡的單擋殺入籃底，接應哥達的界外傳球以「拆你屋」形式入樽得手，過程僅用了0.2秒進攻時間，而快艇在沒有暫停可用下，難以在僅餘0.7秒製造有效進攻，太陽終以1分之微險勝續有利安納因傷避戰的快艇，場數拉開至2：0。

另外，NBA今早完成新季選秀會球隊排名抽籤，底特律活塞取得狀元籤，侯斯頓火箭及克里夫蘭騎士則分別獲榜眼及探花籤。

至於洛杉磯湖人控衛卡盧素，因非法藏有大麻及相關用具，昨在得州機場被捕。

其他報道：東京奧運｜李嘉文黃金寶示範港隊「戰衣」 場外新角色續撐後輩

其他報道：歐國盃｜英格蘭3戰2球搶首名 史達寧毋懼16強碰勁旅 克羅地亞捷克同晉級