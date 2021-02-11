歐國盃｜英格蘭3戰2球搶首名  史達寧毋懼16強碰勁旅  克羅地亞捷克同晉級 (12:19)

史達寧射入全場唯一入球，領篤定出線的英軍全取3分，以7分在D組居首；落敗的捷克隊雖被踢落第3，仍以最佳第3名晉級。英格蘭隊3仗入兩球，成歷來以最少入球奪得小組首名的球隊，16強將對F組次名，勢遇法、德、葡其中一隊，包辦分組賽兩球的曼城翼鋒史達寧未見懼色：「參與比賽就是會面對最強對手，藉此挑戰自己。這是歐國盃，比賽必然困難，我們要延續現時的發揮，把握贏波的機會。」

至於19歲小將布卡約沙卡首獲正選，即膺最佳球員（MOTM），再獲領隊修夫基盛讚表現令人極為深刻。這名阿仙奴翼鋒稱下輪主場擺陣，是英軍一大優勢：「我們面對任何球隊都有十足信心，尤其是在溫布萊球場的球迷面前。」

同組另一場生死戰，克羅地亞隊憑莫迪歷和比列錫各獻一傳一射，以3：1挫蘇格蘭隊奪D組次名，16強對E組次名。莫迪歷射入世界波，以35歲286日成「格仔兵」於歐國盃的最年長入球者，該國最年輕入球紀錄，亦是由佢在2008年一屆以22歲273日創下。

其他報道：東奧倒數1月 港將的第一次...

其他報道：葡法決賽翻版爭出線 C朗鬥麥巴比復仇 般費或礙衛冕軍命運