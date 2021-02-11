東京奧運｜日本U24名單出爐 久保建英披7號球衣 伙堂安律三笘薰迎敵 (21:59)

日本U24本月踢了3場友賽取得兩勝一負，以0：3不敵日本大國腳。今午公布的18人名單未有太大驚喜，一半為外流球員，包括久保建英及堂安律等新星悉數入選。3名超齡球員均為防守球員，分別為大國腳隊長吉田麻也、酒井宏樹及遠藤航，而町田浩樹、瀨古步夢、林大地及門將鈴木彩艷，成為4名替補球員。

這支日足奧運隊將於奧運前出戰麒麟挑戰盃，下月12及17日在大阪及神戶，分別面對洪都拉斯及西班牙的奧運隊。日本在奧運男足以東道主身分出戰A組，對手有南非、墨西哥及法國的奧運隊。

日本U24奧運隊18人名單

門將：1大迫敬介(廣島三箭) 12谷晃生(湘南比馬)

後衛：2酒井宏樹(浦和紅鑽)* 3中山雄太(施禾利) 4板倉滉(格羅寧根) 5吉田麻也(森多利亞)* 13旗手怜央(川崎前鋒) 14富安健洋(博洛尼亞) 15橋岡大樹(聖圖爾登)

中場：6遠藤航(史特加)* 7久保建英(基達菲) 8三好康兒(安德衛普) 10堂安律(燕豪芬) 11三笘薰(川崎前鋒) 16相馬勇紀(名古屋鯨魚) 17田中碧(川崎前鋒)

前鋒：9前田大然(橫濱水手) 18上田綺世(鹿島鹿角)

4人後補名單：

19林大地（鳥栖砂岩） 20町田浩樹（鹿島鹿角）21瀨古步夢（大阪櫻花）22鈴木彩艷(浦和紅鑽)

註：*為超齡球員

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