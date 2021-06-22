歐國盃｜卡尼獲曼城出價近11億斟介 無視轉會傳聞領三獅爭首名 (23:15)

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據英國傳媒報道，勢於下季離開熱刺的哈利卡尼獲列強追獵，當中曼城視這名27歲前鋒為心頭好，以1億鎊（約10.8億港元）斟介。卡尼卻稱，當下只會專注如何助「三獅」出線：「轉會的事當然不會影響我，現在關心的就是如何協助球隊，在歐國盃做得更好。」卡尼又稱了解在前兩仗被主帥修夫基換走的原因，認為對方總會在適當時候作適當決定。效力多蒙特的17歲新星祖迪比寧咸，則據報有望在今屆歐國盃首次正選披甲。

另外，英格蘭隊上仗對手蘇格蘭隊證實，效力車路士的20歲中場比利基莫亞感染新冠病毒，曾與他接觸的芝維爾及美臣蒙特病毒檢測結果陰性，但仍需隔離。英格蘭隊若晉級16強或鬥F組球隊，惟兩人據報將隔離至本月28日，意味下仗將無緣上陣。

同組的克羅地亞隊，在同一時間將作客蘇格蘭隊，必須取勝才有望晉級16強。中場莫迪歷稱球隊表現不似預期：「從世界盃外圍賽開始，我們的表現便有所不同，距我們的應有表現相距甚遠。面對蘇格蘭隊時，所有人都必須改善。」

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