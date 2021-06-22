亞協｜東方理文留港迎敵須隔離 安排惹部分球員不滿 教練稱適應成關鍵 (18:57)

東方龍獅vs.理文 周三晚上20：00 香港大球場開賽 票價：$50 / now633台直播

東方及理文為出戰亞協盃，職球員上周六進駐指定酒店隔離，只能在訓練及比賽時離開房間。據指今次賽事防疫措施甚嚴謹，除要求球員每日到球場前必須檢測，職球員出入酒店時，每部升降機只可容納1人。有多名球員連日在社交網表達不滿，如檢疫輪候時間過長及旅遊巴遲到等。

東方球員林恩許在賽前記者會被問及安排時，表示並不理想：「事實就是這樣，情況很艱難，但我們也不能改變，只能繼續盡職業球員的責任。」東方在辛祖、盧卡斯發迪高離隊，加上費蘭度、艾華度及利馬等因傷缺陣，只能以20人大軍殘陣應戰。盧比度取代李志堅任主教練後，首以主帥身分領軍，他承認球隊變動不小，或並非參加亞協盃最佳時機，但稱同時可讓陣中年青球員，汲取難得的大賽經驗。

東方明晚8時在香港大球場首仗，面對在港超老對手理文。理文主教練陳曉明認為對手換帥後，風格或有轉變，預期對方會踢得較保守，又認為哪隊能夠找到方法，讓球員盡快適應防疫限制，便會成為這小組的贏家：「各種措施當然影響備戰，但各隊也面對同樣情況，我們需要接受。哪隊能夠適應，哪隊就能夠走到最後。」他續道，職球員都犧牲休息和與家人相處的時間，目標除了首名晉級，更希望乘勢殺入4強：「希望能夠獲勝有個好開始，在亞協盃愈走愈遠。」隊長列斯奧認為，賽程一周三戰，球員需要更集中，不容有任何犯錯。

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