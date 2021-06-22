歐國盃｜丹麥絕地反擊出線創先河 再寫童話勝利獻艾歷臣 (19:52)

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丹麥隊賽前分別不敵芬蘭隊及比利時隊，是役必須取勝才有望晉級16強。在將士用命下，丹麥隊先憑20歲中場丹斯加特破網打破僵局，亦是歐國盃史上首名千禧後球員建功。換邊後，尤素夫保臣、安達斯基斯坦臣及米希利亦有進帳，最終以4：1大破有迪斯尤巴破蛋的俄羅斯隊。由於同組的芬蘭隊同日以0：2不敵有盧卡古建功的比利時隊，丹麥隊與芬蘭隊及俄羅斯隊同得3分，但以較佳得失球力壓芬蘭隊奪B組次名，將在16強面對A組次名的威爾斯隊。

賽前未嘗一勝兼兩連敗的丹麥隊，在最後一場絕地反擊創造奇蹟，被譽為是繼1992年歐國盃奪冠後，球隊歷史的另一個童話故事。丹麥隊同時創下多項紀錄，包括自1998年世界盃後再在國際大賽單場攻入4球，分組賽首兩仗全敗卻能晉級更創先河。先開紀錄的丹斯加特建功後做出「10號」手勢，向擁有10號戰衣的基斯甸艾歷臣致敬：「這場勝仗毫無疑問是屬於艾歷臣的，我們經歷了不少事，也希望這場不是最後一場，丹麥晉級就好像得到上天眷顧。」艾歷臣曾在社交網發布限時動態，祝賀戰友晉級16強。

同組的比利時隊在賽前已肯定出線，今晨與芬蘭隊交鋒收起部分主力，夏薩特則在今屆賽事首任正選。比利時隊最終憑對手的烏龍球開紀錄，加上射手盧卡古埋齋，鎖定2：0的勝局，首名晉級16強。

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