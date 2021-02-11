歐國盃｜韋拿杜姆起孖超越雲巴士頓 領荷蘭首名出線 曾被低估獲名宿抱不平 (16:19)

賽前已鎖定16強席位的荷蘭隊，是役面對北馬其頓隊未受太大考驗，但開賽9分鐘客軍破網因越位「食詐糊」。此後荷蘭隊控制戰局，迪比在24分鐘接應當耶爾馬倫的傳中破網，先拔頭籌。換邊後，荷蘭隊雖換走部分主力，仍憑韋拿杜姆梅開二度，以3球淨勝對手，以小組首名出線16強。同組的奧地利隊則憑巴姆加特拿建功，以1：0小勝烏克蘭隊，以次名出線16強，將與A組首名的意大利隊爭入8強。

今屆歐國盃累積3球進帳的韋拿杜姆，暫與比利時隊前鋒盧卡古等並列神射手，歷來為國家隊上陣78次並攻入25球，超越名宿雲巴士頓及古積特，與另一名將雲達華治並列隊史第13位。36歲的「橙軍」名宿尼祖迪莊認為，新季加盟巴黎聖日耳門的韋拿杜姆被外界低估：「他總是不斷移動並尋找最佳位置，當談論被低估的球員時，你不能將他排除在外，他的實力和態度以說明一切，在分組賽能攻入3球，這並非易事。」另一功臣迪比則是隊史第2人分別在歐國盃及世界盃傳射居功。

3戰全敗的北馬其頓隊，有37歲隊長彭迪夫上演國家隊最後一戰。將退出國家隊的他第122次為國上陣，獲韋拿杜姆贈送印有上陣次數的荷蘭隊球衣。這名老將在下半場67分鐘被換出時，連荷蘭隊球迷亦報以掌聲，其熱拿亞隊友基斯薛圖在社交網發文，冀對方下季續征戰意甲。

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