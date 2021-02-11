歐國盃｜足踝三度斷骨　夏薩特：它不能像10年前　俄羅斯主帥為球迷被禁入境丹麥嘆不公 (22:53)

芬蘭vs.比利時 有線616/618台 周二凌晨03：00直播

丹麥vs.俄羅斯 有線617/619台 周二凌晨03：00直播

夏薩特前年由車路士轉會皇家馬德里後，因傷患頻仍缺席不少比賽，他說：「我從沒懷疑自己的質素，但會懷疑自己能否以最佳狀態參戰今屆歐國盃。我的足踝曾三度骨折，它將不會像10年前一樣。可是，我知道若回復狀態，便會有表現。我現在可以正選上陣，但不能踢足全場，經須循序漸進上陣後，「到淘汰賽階段時，應可達最佳狀態」。

俄羅斯教練車捷索夫在對丹麥隊賽前表示，從對方上仗能猛攻比利時隊得知，在哥本哈根比賽將是一場硬仗。另外，車帥不滿丹麥政府以俄國疫情嚴峻為由，禁止客軍球迷入境，他說：「這是不公平的。但是世界形勢現時實在很複雜。」

另外，法國足總證實，巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利，因上場F組打和匈牙利隊時膝部受傷，已無緣稍後對包括葡萄牙隊在內的今屆餘下比賽。德國隊則有攻擊手湯馬士梅拿、中場根度簡、後衛曉姆斯及侯斯頓保，因傷沒有練習，未知能否趕及碰匈牙利隊。

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