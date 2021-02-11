NBA球評｜籃網「豪華團」有力捲土重來 「綠葉革命」或阻太陽黑馬路（文：TD） (22:02)

季前組豪華陣容的籃網，難得杜蘭特擺脫傷患，夏登及艾榮卻相繼因傷倒下，甸韋迪及迪安祖佐敦又長掛免戰牌，這樣的情况下仍能戰至搶七戰才僅負，其實已證明「豪華團」的可怕之處，雖然今屆真的「一線之差」，但如當年熱火「豪華團」捲土重來最終稱霸的戲碼，仍有望在不久的將來重現。

筆者季前憧憬的太陽，與鷹隊成為了今屆最大「黑馬」，兩軍季前在ESPN的排名預測，分別只列13及22位，別說爭冠，連能否取得季後賽一席，亦不太被看好。昨獲選為年度最佳總經理的占士鍾斯，無疑是太陽的幕後功臣之一，這名昔日在拿殊身邊的3分射手，今季找來36歲的「CP3」基斯保羅及上季熱火奪亞功臣哥達，取代盧比奧及烏比，成績與功效已說明一切。戴雲布克卡亦曾透露，今屆球隊其中一樣進步的地方，正是CP3帶來了寶貴的經驗，提升了球員在陣地戰時的洞察力，這一點在他與後備控衛卡馬隆柏尼身上尤為明顯。

來到西岸決賽，太陽在布克卡大爆發下首擊先勝，暫因防疫原因避戰的CP3，能否盡快復出仍是關鍵，加上快艇除了利安納仍有望趕及在此系列賽復出外，整體人腳明顯更勝一籌，一眾「綠葉」亦多點開花，這變相令太陽主力上陣的時間及負擔更吃重，戰線一旦拉長，或會更有利快艇。

至於鷹隊在東岸崛起，除了當家球星控衛崔楊格大爆發外，季前換來了加連拿尼及保丹洛域兩名歐洲兵相當關鍵。惟淘汰76人的次圈亦反映出球隊整體命中率偏低，面對籃板得力在季後賽各隊中居首的公鹿，二次進攻機會或減少下，問題隨時會進一步被放大。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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