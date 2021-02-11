東京奧運｜風帆港隊科研造就「主場之利」 陳晞文最後探戈 先衝牌後成婚 (20:02)

風帆隊因疫情留港18個月，未如歐洲帆手般藉寓賽於操。同樣第二度征奧的鄭俊樑及陳晞文，今日隨教練團在大尾篤會見傳媒。他們原定提早出發賽場江之島，最終因疫情留港，但總教練陳敬然稱，獲香港科技大學協助，模擬地勢與風向在港訓練，加上氣候相近，猶如坐享主場之利：「我們近年多次到江之島比賽，加上科技協助得出賽場數據，亦不像往屆般有時差，算是較不熟習濕熱天氣的歐洲強手佔優。運動員因疫情閉關提升體能，屆時若發揮水準，可望衝擊獎牌。」

30歲的陳晞文上屆因傷在港隊選拔賽失利，苦等9年重返奧運舞台，勢成最後探戈，戰畢東奧將埋首籌備婚禮。她近期獲陳敬然親自出馬，藉與男帆手模擬賽提升爆發力，表示會以前8為目標。對於未來去向，這個準新娘稱：「10月便是婚禮，最近多得未婚夫幫忙籌備，自己可以專心備戰。RS：X板在東奧後沒落，之後會休息一個月，再思考下一步，或會轉型教練。」隊友鄭俊樑5年前首戰奧運，即打入獎牌賽兼獲第8名，他期望有所突破，近期亦不斷翻看過去赴日比賽的筆記，盼7月13日出發後，在賽場加快適應。

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