香港足總｜伍健康寶駒選董事獲5隊撐場 否認舊酒新瓶 批現屆管治嚴峻 (18:54)

足總其中5個董事席位任期將屆滿，伍健將與天水圍飛馬主席譚秉智、晉峰會長黃俊雄及代表九龍城的王紹基，爭逐兩個「與球會有聯繫董事」；康寶駒與標準流浪會長莫耀強之子莫文韜、律師鄧澍焙、陳曉峰、方時俊、胡偉民及曾王琬琪，爭逐3名「與球會無聯繫董事」，任期由2021年至25年。現任足總董事曾王琬琪上屆以傑志體育會榮譽顧問身分獲傑志提名，今屆轉戰「無聯繫董事」獲東昇提名、公民和議出選。

伍健早前聯同康寶駒、譚秉智、莫文韜及鄧澍焙宣布聯合參選，提出四大政綱，期望提升足總管治水平等。5人今午舉行記者會，獲飛馬會長羅傑承、流浪總監李輝立、冠忠南區主席陳文俊及理文代表到場支持。伍健強調並非「聯群結黨」綁票，而是有同一理念「期望香港足球起飛」，認為足總必須改革，合情合法合理地做事，董事局亦需尊重制度及集體決定，並意有所指稱：「過去兩任主席（康寶駒及梁孔德）都求同存異，今天有5間港超球會支持我們，認為是時候做改變。」

去年中《審計報告》狠批足總管治水平，現任足總董事局特別顧問伍健認為，現屆情况較當時情况「更嚴峻」。他透露，足總董事局轄下雖設多個委員會處理事宜，但缺乏效率：「足總主席曾說開會 6小時，也是因為很多重要議題都沒在委員會討論，或只輕微帶過，便去到董事局審視，但董事沒足夠資料難以審慎決定，這涉及大量公帑，情况令人擔心。」伍健現任兩個委員會副主席，他透露技術及競技委員會今年2月首次會議，討論後決定要改某些計劃，惟相關資訊在當晚已被「出街」，到5月底又因2名董事缺席而流會，致未能討論足總未來一年財政預算。

伍健曾任足總董事多年，康寶駒亦於1999至07年任足總主席。有指兩人再選是「舊酒新瓶」，康寶駒回應「老酒都好飲」，認為任內致力提升港足世界排名，建立香港08及09青訓球隊，現希望用經驗再次協助足總。伍健補充，累積近年在球會經驗，對比2015年離開足總董事局時，相信自己「對足球管理理解更多」。

有傳媒問到，各參選人如何應對愉園或無法征戰下季港超，伍健稱若有球隊退出，各隊一定集思廣益，李輝立亦幫手回應：「當年不夠隊數，全靠當時主席（康寶駒）構思，才有香港08或09，結果很成功，不少球員都獨當一面。現在愉園踢不踢成等問題，像是無人關注球會，又有否邀請多一隊或區隊來參與港超？」

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