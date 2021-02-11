歐國盃｜意大利3戰全勝首名出線 30戰不敗平隊史 文仙尼感同身受換門將贏掌聲 (16:10)

賽前已鎖定16強席位的意軍，今晨主場迎戰威爾斯隊收起部分主力，射手比洛迪取代恩莫比尼掛帥，中場則有傷癒的馬高華拉堤首任正選，後防亦有巴斯東尼取代受傷的基亞連尼正選上陣。全場控制戰局的意軍，最終憑比辛拿在39分鐘建功，以1：0小勝有後衛艾芬安柏度領紅被逐的客隊，繼2000年歐國盃後，再次在分組賽三戰全勝首名出線。文仙尼自2018年10月友賽與烏克蘭賽和1：1後，至今已連續30場國際賽不敗，追平已故名帥普素在上世紀30年代創下的隊史。意軍亦同時在國際賽十一連勝兼未曾失守，距最長不失球隊史只差1場。

意大利傳媒賽後稱讚文仙尼從細節著手，提升球員心理質素及士氣，包括在賽前領球員羅馬鲍格才别墅散步減壓，是役更在完場前換走門將基安盧基當拿隆馬，由34歲老將沙華托尼施利古入替。球員生涯時入選意大利隊1990年世界盃大軍、卻未曾上陣的文仙尼或許感同身受，稱此舉是希望每人都有機會亮相：「每個球員都值得上陣，即使今場正選陣容有8人不同，但表現仍然令人鼓舞。」值得一提的是，意大利隊26人大軍已有25人在歐國盃亮相，僅餘門將阿歷斯美列特未曾上陣。

威爾斯隊是役雖落敗，惟仍力壓瑞士隊以小組次名晉級。後者同日憑中場梳頓沙基利梅開二度，在中立場以3：1有艾芬卡域斯攻入球隊今屆唯一入球的土耳其隊，仍有望以4隊最佳小組第3名出線。

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