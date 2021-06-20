歐國盃｜意大利迎威爾斯冀不敗首名出線 文仙尼稱對手如史篤城硬朗 (23:13)

意大利vs.威爾斯 有線616/618台 周一凌晨00：00直播

瑞士vs.土耳其 有線617/619台 周一凌晨00：00直播

在文仙尼領軍下，意大利隊在國際賽已連續29場不敗，香港時間周一凌晨迎戰威爾斯隊若能全身而退，將追平由已故名帥普素在1938至1939年創下的30場不敗隊史。鎖定16強席位的意軍，料是役將變陣出擊，包括恩莫比利及史賓亞蘇拿等主力將任後備，比洛迪、費達歷高基艾沙及艾馬臣柏美尼將任正選。

文仙尼賽前率領大軍，在有不少遊客到訪的羅馬鲍格才别墅散步減壓，不忘以曾在英超執教曼城的經驗告誡麾下：「從體能上的角度來說，威爾斯隊就像史篤城般硬朗。不同的是他們技術更好，擁有加里夫巴利、祖阿倫及丹尼爾占士，這些都是需提防的球員。」加里夫巴利則回應文帥言論，稱「不知道史篤城如此強大」。

分組賽兩連勝的意大利隊，被指是今屆歐國盃的奪冠黑馬，惟文仙尼稱球隊實力難與列強比較：「法國隊、西班牙隊、德國隊及葡萄牙隊經常取勝，他們有與別不同的球員。即使法國隊與匈牙利隊賽和，他們仍是大熱，然後還有比利時隊。我認為，球壇的形勢並沒有改變。」同組的土耳其隊將與瑞士隊交鋒，中場查漢奴古等續領軍，力爭今屆首勝。

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