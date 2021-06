NBA︱杜蘭特7仗奮戰299分鐘出局 大方祝福公鹿奪冠 大腳板踩界惹熱議 (20:17)

籃網在今個對賽先後有艾榮及夏登受傷,後者是役「紮住上」取準三雙,但手感未回復,令杜蘭特得分任務更吃重。後者全場53分鐘打足,36投17中,取得季後賽歷來第7戰最高的48分,令兩隊打成109平手。然而,KD加時6射全炒,最後數秒被糾纏下跳投「Air Ball」,最終籃網以111:115飲恨。

杜蘭特於前季總決賽急於復出,令阿基里士筋腱重創,缺陣1年時被金州勇士交易至籃網,今季亦斷續受感染新冠病毒及傷患影響,但季後賽重拾昔日得分王水準,場均貢獻34.3分,對公鹿7戰共上陣299分鐘亦創季後賽單圈紀錄。

KD特別提到第4節未能絕殺,數厘米成為勝負分野:「我的大笨腳踩到界了,看大銀幕重播才知距離絕殺有多近。幸運之神今次不在我們這邊,只能下次再努力。」其美國鞋碼18號(33cm)大腳,亦成為網民賽後討論焦點。教練拿殊則認為傷兵影響球隊備戰:「我們無法應付浪接浪的障礙,但球員已付出所有。」

籃網被淘汰的原因包括缺乏可靠後備得分點,後備的謝夫格連及沙馬特合共上陣20分鐘,都未曾起手及得分。雖然公鹿主將安迪度高安普及米度頓同樣力戰逾50分鐘,但柏干拿夫頓後備上陣23分鐘射入3記3分球,亦令PJ德加、「字母哥」等可輪流防守杜蘭特,消耗其體力。KD賽後盛讚公鹿:「他們有相當大機會贏得總冠軍,今日的報道應是關於他們,這7場打得怎樣,全季表現如何好。」

Kevin Durant: “You got to give credit to the Milwaukee Bucks. They’re a great, great team who got a good chance to win a championship. The story should be about them and how well they played this series and how well they played all year.”