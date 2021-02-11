NBA︱杜蘭特7仗奮戰299分鐘出局 大方祝福公鹿奪冠 大腳板踩界惹熱議 (20:17)

籃網在今個對賽先後有艾榮及夏登受傷，後者是役「紮住上」取準三雙，但手感未回復，令杜蘭特得分任務更吃重。後者全場53分鐘打足，36投17中，取得季後賽歷來第7戰最高的48分，令兩隊打成109平手。然而，KD加時6射全炒，最後數秒被糾纏下跳投「Air Ball」，最終籃網以111：115飲恨。

杜蘭特於前季總決賽急於復出，令阿基里士筋腱重創，缺陣1年時被金州勇士交易至籃網，今季亦斷續受感染新冠病毒及傷患影響，但季後賽重拾昔日得分王水準，場均貢獻34.3分，對公鹿7戰共上陣299分鐘亦創季後賽單圈紀錄。

KD特別提到第4節未能絕殺，數厘米成為勝負分野：「我的大笨腳踩到界了，看大銀幕重播才知距離絕殺有多近。幸運之神今次不在我們這邊，只能下次再努力。」其美國鞋碼18號（33cm）大腳，亦成為網民賽後討論焦點。教練拿殊則認為傷兵影響球隊備戰：「我們無法應付浪接浪的障礙，但球員已付出所有。」

籃網被淘汰的原因包括缺乏可靠後備得分點，後備的謝夫格連及沙馬特合共上陣20分鐘，都未曾起手及得分。雖然公鹿主將安迪度高安普及米度頓同樣力戰逾50分鐘，但柏干拿夫頓後備上陣23分鐘射入3記3分球，亦令PJ德加、「字母哥」等可輪流防守杜蘭特，消耗其體力。KD賽後盛讚公鹿：「他們有相當大機會贏得總冠軍，今日的報道應是關於他們，這7場打得怎樣，全季表現如何好。」

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The Nets would’ve won this series if Kevin Durant wore a size 12 shoe instead of a size 18 pic.twitter.com/IU9wAKA6VV— Johnny Carver (@CarverJohnny) June 20, 2021

Kevin Durant: “You got to give credit to the Milwaukee Bucks. They’re a great, great team who got a good chance to win a championship. The story should be about them and how well they played this series and how well they played all year.” — Chris Milholen (@CMilholenSB) June 20, 2021