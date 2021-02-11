歐國盃｜葡萄牙寫衛冕隊恥辱紀錄 F組鬥到尾輪爭出線 E組西班牙兩連和勢危 (12:27)

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死亡F組並非虛有其名，昨晚先有世界盃冠軍法國隊僅和同組最弱的匈牙利隊，今晨贏波即提前晉級16強的葡軍，有球星基斯坦奴朗拿度（C朗）獻一傳一射，但隊友魯賓戴亞斯及拉菲爾古里路接連擺烏龍，終以2：4反負。為德軍奠勝的翼衛魯賓高辛斯當選最佳球員（MOTM），亦一吐數月前於意甲欲與C朗交換球衣「食檸檬」的烏氣，今仗後他表示：「我沒向他索取球衣，今晚只想享受勝利。」

C朗昔日效力皇家馬德里時，曾在6仗9次射破紐亞，今仗首度於國際賽射破對方，為歷來在此德國隊鋼門身上取得最多入球的球員。然而這個「紐亞剋星」難阻葡軍近三次對德國隊全敗，亦是歐國盃史上首支衛冕隊單場失4球。

E組的西班牙隊則和波蘭隊各一言和，「狂牛軍團」以2分排第3，出線勢危，下仗必須擊敗斯洛伐克隊才穩奪16強席位。波蘭隊以1分墊底，仍有出線希望，小將Kacper Kozlowski是役後備入替，以17歲246日成歐國盃史上最年輕出場球員，打破英格蘭隊新星祖迪比寧咸6日前所創的紀錄。

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