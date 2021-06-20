丹恩奴域專訪：亞冠篇︱赴泰挑戰亞冠入球王 盼助港球隊提升亞洲形象 (11:58)

傑志在2018年首戰亞冠有烏拉圭隊球星科蘭壓陣，6場分組賽1勝5負，取得香港球會在亞冠首場勝仗。丹恩奴域強調，亞冠是截然不同的賽事，除了充分備戰，亦需要踢得更聰明：「亞冠對手不是怪物，我知道隊友也有亞冠經驗，但今次到泰國面對濕熱天氣，而且平均3天踢一場，要踢得更慢更聰明，把握每個進攻機會。如果可在亞冠令其他亞洲球隊覺得，原來香港球隊有好的外援和青年球員，也許會向傑志羅致球員，甚至吸引新贊助。」

丹恩在亞冠累積36個入球，只差兩球便會超越韓國隊名將李同國（37球），成為亞冠歷來入球最多球員。他稱與李同國在亞洲交手長達15年，亦敵亦友相當尊敬他，笑言對方去年底掛靴，給他機會挑戰紀錄，但重申不會忽視球隊利益：「我保證不會在比賽變得自私，搶盡射門機會。若可保持在今季港超表現，相信將有很多機會等着我。」

傑志J組對手有泰超球隊泰港、中超的廣州隊及日職的大阪櫻花，丹恩有機會跟曾在水原藍翼做過一季隊友、今季加盟大阪櫻花的阿當泰加特碰頭。這名28歲澳洲籍前鋒攻入20球成為2019年韓職神射手，丹恩稱遺憾無暇聚舊，否則也想探望對方好好交流。

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