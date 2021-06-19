歐國盃︱法國不失球告終僅和波 匈牙利6萬人主場震懾世界冠軍 (23:12)

對比首仗對德國隊，「高盧雄雞」僅在左後防改用盧卡斯迪治尼。鋒將基沙文連續50場出賽，續刷新國家隊紀錄。被視為F組弱旅的匈牙利隊，早段更有射手兼隊長施沙拉爾傷出，但主守至完半場前反擊。左翼衛費奧拿與隊友撞牆後壓入禁區，終結法軍527分鐘不失球走勢。

主隊在6.1萬名主場球迷前領先半場，但眾後衛66分鐘未能頂走對方長傳，由基利安麥巴比控定，輾轉遭基沙文扳平。法軍中堅派斯奴甘佩比補時助攻被拉跌，但最終未獲12碼，末段亦有後備上陣的奧士文尼迪比利傷出。兩隊各得1分，要待葡萄牙隊凌晨對德國隊後，晉級形勢始明朗。

法國隊今屆歐國盃陣容與3年前世界盃相若，但門將及前鋒位置已開始要尋覓接班人選。30歲的基沙文賽前接受法國《費加羅報》訪問，透露計劃3年後為國主場征戰奧運後，淡出歐洲球壇：「我與巴塞隆拿於2024年6月完約，會是理想的時間去美國。喜歡NBA和當地的文化，而且也不擔心在法國、西班牙一樣，常被追隨行蹤。」法國隊下場與葡萄牙隊爭小組首名，以便16強對上其中一支小組最佳第3名，相反落入次名的話要對D組榜首球隊。

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