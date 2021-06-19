亞協｜東方多員傷兵避戰 僅註冊艾華頓等3外援 偕理文今起隔離備戰 (20:55)

亞協盃J組於本月23、26及29日在港舉行6場賽事，兩支港超隊東方及理文對手有來自蒙古的220體育會及中華台北球會臺南市FC，賽事會在將軍澳運動場及香港大球場舉行。

東方20人亞協盃最終只註冊了3名外援，分別為艾華頓及年輕球員王力威，以及原為亞援的林恩許。費蘭度與3名外援杜度、艾華度及利馬，以及翟廷峯和曾文輝，一共6人因傷缺席亞協盃分組賽。連同本月初約滿離隊的辛祖、盧卡斯及迪高，以及主教練李志堅離任專注總監一職，改由助教盧比度暫代主教練領軍，這支上季港超亞軍及菁英盃冠軍只能殘陣應戰。理文「3+1」則註冊了前鋒基華尼頓、中場亞哥斯達、後衛荷西安祖及亞援金承龍，新加盟的迪高則不合資格未能倒戈。

兩隊港超球員在「隔離泡泡」下今起隔離，只能訓練和比賽才可離開酒店，完賽後亦要再隔離14至21日。縱賽事開放75%觀眾席，但防疫安排嚴謹，除了東、理訓練場地的將軍澳足球訓練中心不作開放，訪問形式只能遠距或視像會議，比賽時龍門後方更不設傳媒拍攝區，亦不能使用室內傳媒室，只能在指定看台地點拍攝比賽。

東方龍獅亞協盃名單

門將：1葉鴻輝 26廖富源 40鍾凱文

後衞：5基頓 8李嘉耀 15馮慶燁 17梁冠聰 30黃梓浩 32亞歷斯祖

中場：16梁振邦 22林恩許* 23黃威 29奧利華 47呂卓芹 55馬希偉 66李卓軒

前鋒：11艾華頓* 18鄭子森 77王力威* 80鍾偉強

理文亞協盃名單

門將：1高俊 28陳嘉豪 88袁皓俊

後衛：2列斯奧 3徐宏傑 5余煒廉 14荷西安祖*

18黃炎堃 21曾錦濤 22曾家進 29余沛康

中場：6黃皓雋 7李康廉 10亞哥斯達* 16顏樂楓

17張憙延 23鄧匡延 26黃俊皓 33談樂軒 44中村祐人

前鋒：11 鄭兆均 91基華尼頓* 99金承龍*

*外援

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