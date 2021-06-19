港超｜查理史葛獲獎重生 認曾有曼聯青訓包袱 盼留港續證明自己 (18:27)

香港足總今午（19日）於天后一間酒店舉行傳媒聚會，傑志球員因明早出發泰國備戰亞冠盃而全員缺席，東方龍獅及理文球員則因僧進入酒店「隔離泡泡」而未有出席，只有入選最佳11人的辛祖和查理史葛，以及贏得「最佳撲救」的晉峰門將林駿杰現身領獎。

23歲英籍中場史葛出身曼聯青訓，同期師兄弟有拉舒福特及麥湯米尼等正征戰歐國盃的球星，他3年前被棄用後只能轉戰低組別業餘聯賽，更曾一度染上酒癮，亦曾試過做地盤工，直至去夏加盟愉園，才再次接觸職業足球。愉園雖終排榜尾，但他上陣22場入3球，入選最佳11人之餘，更以32票力壓丹恩奴域等，贏得由球員選出的「球員之星」。他透露是10歲以來首獲個人獎項：「今季只是在香港首季，沒想過能拿到獎項。能夠由每周對手投票當選，是極大榮幸，亦令我家人自豪，希望可再贏多次，繼續進步。」

愉園下季續戰港超成疑，史葛亦稱去向未定，但傾向留港發展：「我正享受假期，未知會留在香港還是到別處，但我已適應香港生活，所以希望可再踢一個球季，甚至更長時間。」

至於第二度獲選最佳11人的辛祖透露，早前與東方約滿後，收到來自印度及再獲印尼的球會招手，但因女兒辛穎剛於上月出生等因素，故現時仍未決定下季去向。

相關報道：港超︱丹恩奴域膺港足先生 稱下年再見疑暗示留隊 丹尼偕查理史葛各奪大獎

其他報道：東京奧運｜李慧詩鬥男將模擬魔鬼賽程 改善細節盼把握「神蹟」雙線奪牌