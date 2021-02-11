NBA︱快艇破宿命首闖西決 奇兵泰隆斯文攻破爵士（有片） (19:30)

快艇今仗半場落後22分，但小球陣容下半場再次難倒以高拔為首的爵士防線，尾兩節狂轟81分，最終反勝131：119，隊史首次闖西決。泰隆斯文連續兩仗取代膝傷長唞的利安納，是役趁爵士另一主將干尼剛傷癒狀態不足，全場3分球10射7中，攻入並列全場最高的39分。他賽後歸功保羅佐治等隊友：「我只需走位投射就可，因為他們已拉空對手。」

東岸的費城76人則憑中鋒安必特全場7次搶得進攻籃板，作客以114：109險勝亞特蘭大鷹隊，場數追平3：3，後日回師主場搶七。

另外，波士頓塞爾特人公布，以4次入選明星賽的控衛甘巴獲加另加兩支選秀籤，由奧克拉荷馬城雷霆交易得中鋒荷霍特及摩西斯布朗。

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