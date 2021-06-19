東京奧運｜李慧詩鬥男將模擬魔鬼賽程 改善細節盼把握「神蹟」雙線奪牌 (16:54)

港隊今日在香港單車館會見傳媒，同時公布東奧出征名單，除了李慧詩及李海恩出戰爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽），亦落實梁寶儀、楊倩玉及逄瑤佔得女子麥迪遜及全能賽名額，其中一人為後備，男子公路賽由擅長爬山路段的蔡曉鋒出戰。有別4名在中國備戰多月的隊友，李慧詩與李海恩一直留港訓練，周三起出戰一連5天的奧運模擬賽，總教練沈金康特別安排男車手戴耳機，按指示予兩名女將不同考驗，賽程亦模仿東奧，令二人今日完成賽事後頻呼辛苦，李慧詩說：「這5天用盡100％力去鬥，首兩天辛苦得失眠，但進入狀態後滿意發揮，過去沒遇到的蝦碌場面，今次都遇到了，反而對備戰有很大幫助，亦因而知道密集比賽之間，如何加快恢復是要改善之處。」

34歲的李慧詩早前表示會於東奧後淡出，但今日稱難預視2024年會否續戰巴黎奧運，只能肯定地說今屆信心最強，劍指兩面獎牌：「能夠參賽也可以說是神蹟，有了早前國家盃的經驗，我們不擔心疫情的影響。雖然歐洲繼續有比賽，但看到主要對手踩出的時間與我預期相若，相信缺少比賽對我來說問題不大，而且今屆信心較過去兩屆強，不用參戰團體賽，體力方面佔優勢，所以會以兩面獎牌為目標。」首戰奧運的李海恩來港4年歷盡傷患與疫情，她亦稱藉模擬賽感受奧運的魔鬼賽程，有信心屆時能克服體能考驗，踩出水準。

單車隊將有蔡曉鋒在7月24日打頭陣，李慧詩與李海恩預計於7月27日出發伊豆，備戰8月3日展開的場地賽。港隊總教練沈金康稱，物理治療師等後勤人員不會因疫情縮減人手，並稱李慧詩為歷屆以來最成熟：「李慧詩在模擬賽展示出很高狀態，簡單來說就是已準備好。不僅是狀態，或是處理可能出現的突發情况，她目前都是最成熟的。」

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