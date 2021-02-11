港超︱丹恩奴域膺港足先生 稱下年再見疑暗示留隊 丹尼偕查理史葛各奪大獎 (15:47)

香港足球明星選舉今午（19日）在網上公布結果，「黑山伊巴」丹恩奴域協助傑志蟬聯港超，大熱當選香港足球先生、神射手及最佳11人陣容，成為「三料得主」，但由球迷及球員選出的最受球迷歡迎球星以及球員之星獎項，分別落在其隊友丹尼及愉園中場查理史葛手上。
由於防疫規定，今屆港足明星選舉繼上季再次在網上公布結果，但有別上屆只宣布個別獎項，今屆回復整個得獎名單。丹恩奴域在韓職打滾多年，季中加盟傑志3個月，上陣14場入17球，包括連續兩場大演帽子戲法，以及在最後一場以2：0挫東方龍獅的爭冠戰包辦兩個入球，協助傑志衛冕。這名39歲黑山籍射手成為神射手及入選最佳11人，大熱當選今屆香港足球先生，得票率高達77.34%。
丹恩奴域感謝支持香港足球和傑志的球迷，疑暗示下季或留隊：「這是完美的一季，我從沒想過能夠短期內贏得這些殊榮，感謝傑志所有幫助我的人，下年再見。」
傑志在明星選舉中佔9個獎項，包括4人入選最佳11人，分別為丹恩奴域、丹尼、艾里奧及基爾頓，最佳教練由三度奪獎的朱志光當選。亞軍東方龍獅有3人入選最佳11人，分別為門將葉鴻輝、艾華度及已約滿離隊的辛祖；理文中場顏樂楓則成為11人中另一華人球員。愉園中場查理史葛除了首次港超即入選最佳11人，還擊敗丹恩奴域等球員，以32票取得由港超球員投票選出的「球員之星」獎項。
最受球迷歡迎球星落在傑志另一名39歲老將丹尼手上，他以2367票獲得後興奮地說：「這是很神奇的事，這獎項多數由新球員獲得，因為他們較容易吸引球迷目光。作為征戰多年的港超球員，可以獲得這獎項真的很榮幸，感謝大家投票。」
最佳青年球員方面，由今季在傑志取得正選的22歲新星何振廷，以及披上天水圍飛馬7號球衣的孫銘謙當選，巧合地二人過去兩季先後一起效力凱景及和富大埔。何振廷感謝此前外借到凱景及大埔時，得到教練和隊友協助：「之前兩年外借生涯不易，大家都幫了我很多，還有港大校隊隊友。」早前代表大港腳出戰的孫銘謙則稱，意識到要有更多進步空間和責任，未來一定會繼續努力。
香港足球明星選舉獎項
香港足球先生：丹恩奴域（傑志）
球員之星：查理史葛（愉園）
最受球迷歡迎球星：丹尼（傑志）
神射手：丹恩奴域（傑志）
香港足球明星11人
最佳門將：葉鴻輝（東方龍獅）
最佳後衛：艾里奧（傑志） 艾華度（東方龍獅）古安奴（天水圍飛馬）丹尼（傑志）
最佳中場基爾頓（傑志）查理史葛（愉園）顏樂楓（理文）達施華（天水圍飛馬）
最佳前鋒：丹恩奴域（傑志）辛祖（東方龍獅）
最佳教練：朱志光（傑志）
最佳青年球員：何振廷（傑志）、孫銘謙（天水圍飛馬）
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