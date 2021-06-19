歐國盃｜英格蘭悶和蘇格蘭  卡尼零中龍被換走  修夫基暗斥欠走動 (11:08)

三獅軍團在列斯占士下半場一次頭槌護空門後，以0：0僅和蘇格蘭隊。英軍27歲射手哈利卡尼全場零中龍，74分鐘被換走前僅得19次觸球，寫下個人在國際賽上陣多於45分鐘賽事的最差數據。主帥修夫基默認卡尼表現欠活力：「我感到需要更多走動，拉舒福特能提供那動活力，決策是基於現場表現。」英格蘭隊兩輪得4分，雖被同晚逼和克羅地亞隊的捷克隊暫時搶走榜首位置，但下仗再得1分即鐵定出線，更被指英媒疑似「走線」。D組首名將在16強迎來「死亡F組」的次名，大有機會是葡、法、德其中一隊，D組次名將對E組次名，較大機會是瑞典隊、斯洛伐克隊或今屆攻力大減的西班牙隊。

另一邊廂，蘇格蘭隊隊長安德魯羅拔臣盛讚球隊今仗發揮足以贏波，揚言下仗乘勇擊敗「格仔軍」，首闖16強創歷史。若蘇格蘭隊下仗全取3分，而英軍同日賽和捷克隊，蘇軍需爭取以最佳第3名出線，但亦有機會乘英、捷其中一方失分而搶得次名出線。

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