港足︱足總未就主帥續約達共識 麥柏倫月底恢復自由身 貝鈞奇稱非當務之急 (20:08)

貝鈞奇表示，港足主教練續約一事需向港府申請撥款，但承認目前非當務之急：「下次港隊賽事要去到明年初，如果現在續約，也要考慮薪酬等問題，加上董事局下周將舉行換屆選舉，續約一事可能留待下屆董事局處理較合適。」不過他承認，麥柏倫在月底完約後，可以接受其他球會聘約：「如果他要另謀高就都合情合理，沒有辦法。」港足今趟巴林之旅3戰全敗，貝鈞奇認同成績非理想，但稱不能埋怨及怪責麥柏倫：「始終今次對手很強，而且球員亦踢得不錯。」

54歲芬蘭籍教頭麥柏倫於2019年4月上任，至今兩年零兩個月領軍12場賽事，包括8場世盃外、3場東亞盃決賽周及1場友賽，成績1勝2和9負，入4球失24球，雖戰績欠佳，但多場賽事防守獲好評，他在任期間至少有10名球員首獲大港腳「喼帽」，當中不乏小將，包括「00後」的陳晉一和孫銘謙。港足下場賽事預計為明年2月的亞洲盃外圍賽第3圈；而足總將於下周五（25日）舉行董事會選舉，將有4名候選人爭逐2個與球會有聯繫董事，包括傑志會長伍健，另外有7人競逐3個與球會無聯繫之董事。

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