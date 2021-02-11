港足︱足總未就主帥續約達共識 麥柏倫月底恢復自由身 貝鈞奇稱非當務之急 (20:08)

香港足球隊日前完成今屆世界盃外圍賽後，本月底約滿的主教練麥柏倫已返回家鄉芬蘭休假。香港足球總會今午（18日）召開董事會，其中一項議程為討論其前程，主席貝鈞奇會後表示，續約一事非當務之急，需留待選出新一屆董事局及與撥款的政府足球專責小組開會後才決定，換言之麥柏倫月尾約滿後將恢復自由身。
貝鈞奇表示，港足主教練續約一事需向港府申請撥款，但承認目前非當務之急：「下次港隊賽事要去到明年初，如果現在續約，也要考慮薪酬等問題，加上董事局下周將舉行換屆選舉，續約一事可能留待下屆董事局處理較合適。」不過他承認，麥柏倫在月底完約後，可以接受其他球會聘約：「如果他要另謀高就都合情合理，沒有辦法。」港足今趟巴林之旅3戰全敗，貝鈞奇認同成績非理想，但稱不能埋怨及怪責麥柏倫：「始終今次對手很強，而且球員亦踢得不錯。」
54歲芬蘭籍教頭麥柏倫於2019年4月上任，至今兩年零兩個月領軍12場賽事，包括8場世盃外、3場東亞盃決賽周及1場友賽，成績1勝2和9負，入4球失24球，雖戰績欠佳，但多場賽事防守獲好評，他在任期間至少有10名球員首獲大港腳「喼帽」，當中不乏小將，包括「00後」的陳晉一和孫銘謙。港足下場賽事預計為明年2月的亞洲盃外圍賽第3圈；而足總將於下周五（25日）舉行董事會選舉，將有4名候選人爭逐2個與球會有聯繫董事，包括傑志會長伍健，另外有7人競逐3個與球會無聯繫之董事。
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