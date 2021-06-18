丹恩奴域專訪：港超篇︱加盟3個月即奪冠 籲下季球場需灑水降溫 (21:57)

丹恩奴域於亞洲各地頂級聯賽征戰15年，登陸港超僅3個月即奪冠。就港超聯賽發展，他提及必須改善兩方面，當中包括比賽場地在賽前沒有足夠灑水，嚴重影響球員於烈日下發揮。

丹恩奴域表示來港時間不長，身為球員表達港超意見或是沒禮貌，但提出意見只盼有助香港足球發展。他受訪時多次敲枱，激動稱港超比賽場地糟糕，需首要改善：「天氣非常炎熱，令球場草地非常乾硬，是各隊球員發揮的致命因素。我知道賽會已努力吸引觀眾入場，但要球員表現更好，就要有更好場地環境，這是下季港超必須改善地方。我不是要求轉換球場，只需上下半場前各灑水15分鐘，已有明顯幫助，比賽節奏可能會更快。我說出這些建議並不代表特別有見解，相信不少球員都是這樣想。」

港超常被批比賽節奏慢，港足主教練麥柏倫早前也有提及過。丹恩奴域表示，在炎熱天氣及濕度逾80%下比賽，加上從賽後數據有時看到隊友場均跑了10公里，表現實在不能批評更多：「我認為港超水準真的不差，如果可改善到場地等比賽狀况，可能會看到球員有更高水平表現給球迷欣賞。」

他亦認為，港超長遠需要有視像裁判（VAR）：「我尊重各方為香港足球發展付出，但缺乏資源不是藉口，將來可嘗試集中在4至5個球場推行VAR，令場內每個角色能夠更專注應付比賽。當然要逐步來，若上述其中一項能做到，我已很高興。」

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