美洲盃｜尼馬建功領巴西兩連捷　比利道賀盼對方破自己紀錄　38歲丹尼爾參加東奧 (18:33)

爭取衛冕美洲國家盃的巴西隊，今晨憑射手尼馬攻入在國家隊的第68球，以4：0大勝去屆決賽對手秘魯隊，在A組兩戰全勝續居榜首，同組的哥倫比亞隊則與委內瑞拉隊互交白卷。距隊史神射手比利只有9球的尼馬，賽後獲對方道賀，惟卻落選巴西隊奧運大軍名單，無緣與老將丹尼爾等征戰日本。
染了一頭白髮的尼馬，今晨領森巴兵迎戰秘魯隊延續勇態，在下半場68分鐘建功，加上隊友阿歷士辛度先開紀錄及李察利臣交出1入球1助攻，最終以4：0大勝有入籍兵拿柏度拿掛帥的秘魯隊。森巴兵兩戰全勝續居A組榜首，而尼馬在國際賽累積取得68球，距球王比利的紀錄只少9球。80歲的比利在社交網上載與尼馬合照，稱自己是對方的球迷，為這名後輩即將打破自己的成就感到光榮。
與此同時，美洲盃續出現確診個案。智利隊及玻利維亞隊分別證實有職球員染疫，連同哥倫比亞隊及委內瑞拉隊，已有4軍受疫情波及。巴西在周三亦宣布近3000人死於新冠病毒，有玻利維亞球員質疑巴西當局漠視球員安全，強行舉辦美洲盃將得不償失。
另外，巴西奧運隊昨公布東京奧運大軍名單，並徵召3名超齡球員，包括效力聖保羅的38歲老將丹尼爾、西維爾後衛迪亞高卡路士及帕拉尼恩斯門將艾達巴山度士。
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