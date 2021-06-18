丹恩奴域專訪：黑山篇︱曾兩破三獅大門 盼後輩他朝闖大賽決賽周 (21:06)

伊巴謙莫域早前以39歲高齡重返瑞典國家隊，同齡兼外型相似的「黑山伊巴」則已近6年沒為黑山隊披甲。下月底將滿40歲的丹恩奴域笑言，若國家隊有需要，願意隨時效命，但認為球隊改朝換代，機會該留給後輩：「我將專注球會，為保持高水平，需要足夠休息和恢復去準備每場比賽。」

丹恩奴域自2008年10月起首為黑山隊征戰，9年來上陣30場入8球，曾在2013年世界盃外圍賽，兩破英格蘭隊大門，但對上一次為國披甲，已是2015年9月的歐洲國家盃外圍賽。他笑言，雖然與現任國家隊主帥拉杜奴域關係良好，但指目前黑山隊陣容有不少具潛質的年青球員，尤其前鋒位置，似乎已沒其位置：「如果國家隊需要我，我肯定知道他們如何聯絡我。從第一次徵召入國家隊以來，我從不說不，從不拒絕，但現在重返國家隊是不現實。」

他直言，現在踏入職業生涯尾聲，更需要確保每場球會比賽有高水準表現：「現在你能想像我用兩周時間來回歐洲踢數場比賽，回來球會報到又要隔離，這是不可行；不過一般情況也是困難，我需要充足休息和恢復去準備每場比賽，為國家隊出賽更必須要有認真準備。我很高興在國家隊的日子，但現在是時候給年青球員，而我將專注在球會。」

黑山隊在今屆歐盃外A組包尾出局，未能首闖決賽周，縱有前鋒祖維迪及後衛史提芬沙域等球星在陣，但丹恩慨嘆常有多名主力受傷，未能夫添應戰，然而他稱：「雖然錯過今次機會，但隨着大賽改制，小國有更多機會參加決賽周，我肯定黑山隊有朝一日能亮相。」

黑山隊名將有胡仙歷和祖維迪等在歐洲成名，丹恩稱尊重這些戰友不想比較：「他們在歐洲聯賽取得難以置信的成就，我則選擇到亞洲展開新一章。以前曾有歐洲球會向我招手，但我在亞洲感覺良好，得到大家尊重和接受，誰跟進亞洲足球就會認識我，想不到如今留在亞洲快將15年！」

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