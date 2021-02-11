歐國盃丨荷蘭C組首名出線 杜費斯再建功看齊雲佬 迪布尼創紀錄領比利時晉級 (12:28)

迪比和杜費斯是役上下半場各建一功，助荷蘭隊淨勝兩球。今屆首征歐國盃決賽周的杜費斯，繼上場射破烏克蘭隊後再入球，成為隊史第2個首兩仗歐國盃均建功的球員，此前只有名宿雲尼斯達萊達此佳績。杜費斯亦連續兩仗膺最佳球員（MOTM），賽後他稱：「開始感到童年夢想逐漸實現，我們知道目標是什麼。」荷蘭隊主帥法蘭迪保亞提醒球員仍有進步空間：「控球上可以做得更好，我們亦不應太早進入巔峰狀態。」

至於另一贏波功臣迪比今年已為「橙軍」攻入6球，追平個人最佳紀錄。這名月底和法甲球隊里昂約滿的27歲翼鋒，盛傳以自由身加盟巴塞隆拿在即，巴塞主帥朗奴高文今晨亦有入場觀戰。

B組的比利時隊開賽2分鐘失守，但有奇雲迪布尼入替後傳射居功，同樣因傷未獲正選的夏薩特亦交出助攻，以2：1反勝丹麥隊。迪布尼於上屆歐國盃以及2014、2018年世界盃均有助攻，成為歷來首個歐洲球員連續4屆國際大賽達此成就；他和夏薩特亦是13年來，首對於歐國盃同場獻助攻的後備兵隊友。「歐洲紅魔」提早出線，下周二於最後一輪對芬蘭隊。

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